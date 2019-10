Geschreven op 17-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Utrecht schaft het pasjessysteem voor ondergrondse containers af.

Vanaf 1 januari 2020 is de afvalpas niet meer nodig om huisvuil te dumpen, de containers zijn vrij te gebruiken.

De pasjes waren ingevoerd om te voorkomen dat er bedrijfsafval zou worden weggegooid. Een proef zonder de pasjes leert dat dit niet op grote schaal gebeurt. Daarom wordt het systeem afgeschaft en alle containers opengezet.

“Afschaffing van de pasjes maakt het voor iedereen gemakkelijker om afval weg te gooien”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Bewoners zijn niet meer aangewezen op één specifieke container.”

In de proef werden 1500 ondergrondse containers in verschillende delen van de stad vrij toegankelijk gemaakt, ook in gebieden met bedrijven. Dit zorgde niet voor problemen. De gemeente blijft hierop wel controleren na de openstelling. Eerder konden Utrechters alleen met een afvalpas gebruik maken van ondergrondse containers in hun buurt.