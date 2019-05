Vervoer en OV Geschreven op 29-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

SUEZ doet mee aan een project voor afvalinzameling met waterstofvoertuigen.

Het gaat om het Europees project REVIVE waarin verschillende gemeenten, afvalinzamelaars en leveranciers samenwerken om kennis en ervaring op te doen met het rijden op waterstof.

SUEZ neemt deel in samenwerking met Blink (een publiek-privaat samenwerkingsverband van 8 gemeenten en SUEZ, actief in afvalinzameling en reiniging) en zet twee splinternieuwe elektrische voertuigen in die rijden op waterstof. Zo is zero emissie inzameling mogelijk.

De waterstoftrucks worden ingezet in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Heeze-Leende.

Voor de transportsector gelden steeds striktere milieueisen, opgelegd door de Europese Commissie. Het terugdringen van emissies in de vorm van CO2-uitstoot en fijnstof, is hiervan een belangrijk onderdeel. Ook de inzameling van huishoudelijk afval valt hieronder. Gemeenten zoeken daarom, in samenwerking met afvalinzamelaars, naar manieren om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen en doelstellingen. Waterstofwagens zijn hierbij een perfect hulpmiddel. Deze wagens zijn 100% elektrisch aangedreven en hebben geen schadelijke uitstoot. Ze hebben een grote actieradius en zijn snel getankt.

Het project in Helmond en omliggende gemeentes is onderdeel van een groter Europees project: REVIVE. Fabrikant E-Trucks Europe ontwikkelde de innovatieve waterstofwagens. In totaal gaan er binnen dit project 15 trucks rijden in 8 steden in Nederland, België, Italië en Zwitserland. SUEZ heeft in samenwerking met Blink 2 trucks aangeschaft die worden ingezet in het inzamelgebied van Blink. De trucks tanken bij het waterstoftankstation op de Automotive Campus in Helmond.

“Dit Europese project is bedoeld om grootschalige ervaring op te doen met het rijden op waterstof. Ook is het een demonstratieproject om te laten zien welke mogelijkheden er al zijn”, vertelt Richard Bierhuizen, Fleetmanager van SUEZ. “Een wagen die rijdt op waterstof heeft dezelfde mogelijkheden en actieradius als een diesel voertuig. Het grote voordeel is natuurlijk dat de wagens schoon zijn; de enige uitstoot is waterdamp. Bovendien zijn ze stil, ideaal voor stedelijk gebied.”

De waterstoftrucks worden ingezet in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Heeze-Leende. De trucks gaan naar verwachting eind 2019 de weg op. Deze manier van inzamelen helpt de gemeenten hun duurzaamheid doelstellingen te behalen. Het rijden met deze voertuigen zal een schat aan informatie opleveren die een belangrijke rol gaat spelen bij het nemen van toekomstige beslissingen over de wijze van emissieloos inzamelen. Het is de bedoeling dat de pilot de marktintroductie van waterstofwagens versnelt, zodat we in de nabije toekomst volledig kunnen inzamelen zonder schadelijke uitstoot.

Deelname aan REVIVE is voor SUEZ een logische stap in het duurzame beleid, geeft Bierhuizen aan. “Duurzaamheid staat voorop bij al onze activiteiten, van inzamelen tot verwerken van afval. Inzamelen zonder uitstoot is hierbij een logische stap. Door samen te werken met partners in projecten als dit, werken we samen aan een betere wereld. Wij hebben dan ook alle vertrouwen in een succesvolle pilot.”

