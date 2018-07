Geschreven op 19-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Coolrec, dochteronderneming van de afvalrecycler Renewi, was ook dit jaar de circulaire recyclingpartner in de Tefal Wisselweken bij Blokker en Marskramer.

Vier weken lang hebben klanten bij de beide winkelketens, tegen inlevering van afgedankte pannen, 30% korting gekregen op de aankoop van nieuwe Tefal pannen.

De WEEElabex-gecertificeerde recycler Coolrec gaat ruim 31.000 kg afgedankte pannen verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten.

Tefal maakt deel uit van Groupe SEB en is vertegenwoordigd in ruim 120 landen. In de loop der jaren heeft deze producent veel innovatieve keukenoplossingen geïntroduceerd en staat met de verkoop van anti-aanbakpannen wereldwijd op nummer één. “Wij hechten tijdens de gehele levenscyclus van onze producten veel waarde aan het milieu. Onze doelstelling is om met onze producten en activiteiten het milieu zo min mogelijk te belasten”, zegt Jaap van der Vijver, Marketing Director. “De samenwerking met Coolrec zorgt voor een goede verwerking van oude pannen, waarmee dit soort acties direct bijdragen aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Ook dit jaar bieden we een enorme hoeveelheid oude pannen aan voor recycling. Een hele mooie circulaire samenwerking!”

Coolrec is gespecialiseerd in de verwerking van afgedankte (elektrische en elektronische) producten naar hoogwaardige secundaire grondstoffen en zamelt de oude pannen bij de Blokker- en Marskramerfilialen in. Na verwerking worden de kunststoffen, het aluminium en de metalen gescheiden. “Afgedankte apparaten bestaan voor een groot deel uit waardevolle materialen. Door gebruik te maken van innovatieve technieken is Coolrec in staat de secundaire grondstoffen terug te winnen zodat deze weer als grondstof hergebruikt worden in de vervaardiging van nieuwe producten. Met deze samenwerking krijgen zelfs de grondstoffen uit de pannen een tweede leven in de vervaardiging van nieuwe producten. En dat terwijl we ons normaliter niet direct richten op de recycling van pannen maar ook hiervoor bieden we SEB graag een circulaire en duurzame oplossing”, aldus Arjen Wittekoek, Directeur Coolrec. “Meer dan 90% van de herwonnen grondstoffen krijgen een nuttige toepassing in nieuwe producten. Daarnaast wordt er met het recyclen van de pannen ook nog eens CO2 vermeden vergeleken met de inzet van primaire grondstoffen.”

Naast de Wisselweken met pannen werkten Tefal en Coolrec eerder dit jaar ook al samen in een zelfde promotie waarbij klanten van Blokker de mogelijkheid kregen om strijkproducten in te leveren in ruil voor 20% korting op nieuwe strijkijzers, stoomgeneratoren of kledingstomers. Met deze actie is er in totaal ruim 8.600kg aan afgedankte strijkijzers ingezameld. Met dit soort circulaire samenwerkingen beschermt Coolrec de wereld tegen vervuiling, behoudt het de eindige bronnen en stelt het partners in staat om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Coolrec is dan ook trots op deze samenwerking met Tefal waarmee haar visie op de circulaire economie verder wordt onderstreept; afval bestaat niet.

