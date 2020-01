Agenda Geschreven op 23-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Je bedrijfsvoering verduurzamen naar zero waste gaat veel verder dan afval gescheiden inzamelen. Een afvalstroom indammen begint al bij de inkoop. Hoe kun je dit slim én met minder afval als bijproduct doen?

Hoe beïnvloed je het gedrag van medewerkers en wat gebeurt er eigenlijk bij de verwerking van je afval? Allemaal factoren waar je als organisatie invloed op kunt hebben.

Op dinsdag 3 maart organiseert Green Business Club Nederland daarom het symposium Van Ambitie tot Aanpak: Zero Waste om handvatten te geven aan bedrijven en organisaties die hun afvalstromen (verder) willen verduurzamen.

Green Business Club Nederland deelt graag de kennis die bij 12 lokale Green Business Clubs wordt opgedaan. Concrete voorbeelden van hoe partijen met elkaar samenwerken aan bijvoorbeeld Zero Waste, staan hierbij voorop. Het symposium Van Ambitie tot Aanpak: Zero Waste in paviljoen Circl in Amsterdam wordt in samenwerking met Amsterdam Economic Board, Milieuservice Nederland, Renewi, RVO Nederland en ABN AMRO georganiseerd om handvatten te bieden aan alle partijen die met elkaar samenwerken of willen gaan samenwerken aan Zero Waste. Concrete voorbeelden staan hierbij voorop.

