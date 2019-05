Evenementen Geschreven op 30-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De scouts van Oosteeklo schrapten dit jaar alle wegwerpbekers voor de fuif Los Marginalos. De 12.000 wegwerpbekers worden vervangen door 1.500 herbruikbare bekers.

Dat kost de jeugdvereniging 1.500 euro extra, maar het is een bewuste keuze. “We moeten dit gewoon doen”, klinkt het bij de jongeren.

Los Marginalos is een jaarlijkse afspraak van de scouts Oosteeklo met fuivend Meetjesland. Op zaterdag 20 april wordt de laatste editie gehouden op de terreinen in de Stroomstraat. Drinken was zaterdagavond alleen mogelijk met herbruikbare bekers.

“We zochten een waardig en duurzaam alternatief voor de 12.000 wegwerpbekers die er normaal tijdens onze fuif Los Marginalos doorgaan”, zegt Stef Vanslembrouck. “Geen evidentie, want de wegwerp plastic bekers worden met dozen gratis aangevoerd. Door ze nadien samen te vegen en te verzamelen in grote vuilzakken ligt alles er weer proper bij. Maar we vroegen ons af of dat wel allemaal zo is. Uiteraard niet. Plastic wegwerpbekers worden ergens ver weg geproduceerd, wellicht in China. Ze worden maar één keer gebruikt en belanden nadien op de afvalberg. Dat zorgt voor een enorme impact op het milieu, die gemakkelijk vermeden kan worden. Daarom besloten we om te werken met herbruikbare bekers. Deze kunnen tientallen keren gebruikt kan worden en vormen zo een milieuvriendelijk alternatief.

We gaan we in zee met het bedrijf Ecocups. Zij hebben een vestiging in Luik en verhuren herbruikbare bekers. De vuile bekers worden nadien opgehaald om te wassen. Een haalbaar systeem voor grote fuiven waar de tapkraan bijna continu openstaat. Ja, dat kost ons 1.500 euro. Maar we moeten dit gewoon doen.”

De jongeren weten dat ook dit systeem niet optimaal is voor het milieu, maar willen de stap toch zetten. “Natuurlijk jammer dat dit van Luik moet komen”, beseft Stef. “Maar hoe meer jeugdverenigingen hun fuiven met herbruikbare bekers zullen doen, hoe sneller er ook vestigingen in de buurt zullen komen. Nog beter zou zijn dat was- en droogstraten gehuurd kunnen worden. Maar zover zijn we nog niet. We zijn nog in de transitiefase. Maar het transport van enkele pallets van Luik naar Oosteeklo weegt uiteraard niet op tegen de productie van plastic uit olie, het lange transport van de wegwerpbekers, en de afvalverwerking. Dus werken met de herbruikbare bekers is alleszins een grote stap vooruit.”

De scouts van Oosteeklo zetten milieu hoog op de agenda. “Onze leuze van dit jaar is niet voor niets ‘minder is meer’”, zegt Riet Van de Velde. “Dat roepen we al een jaar lang bij het openen en sluiten van onze activiteiten. Het is ons jaarthema en drukt uit waar we dit jaar extra aandacht aan besteden: minder afval, minder voedselverspilling, en minder energieverspilling. We weten dat we dringend werk moeten maken van een duurzame wereld. Heel wat jongeren laten hiervoor hun stem luider en luider klinken. Maar heel wat jongeren willen ook hun steentje bijdragen, zelfs als dit wat extra moeite moet kosten.

