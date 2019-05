Geschreven op 15-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Schotland gaat statiegeld invoeren voor onder andere plastic, glas, aluminium en metaal. Per ingeleverd product wordt 20 pence uitgekeerd. Hiermee wil de Schotse regering de hoeveelheid afval terugdringen.

In het statiegeldplan moeten alle winkels die dranken verkopen, statiegeld teruggeven op verpakkingen van PET-plastic en glas, maar ook op blikjes van aluminium of staal.

Volgens Zero Waste Scotland gaat het systeem gelden voor verpakkingen tussen 50 milliliter en 3 liter. 90 procent van alle verkochte verpakkingen moet weer ingeleverd worden; dat komt neer op 1,5 miljard verpakkingen per jaar.

Na inlevering worden de verpakkingen gerecycled en hergebruikt als verpakking. Het systeem moet betaald worden door statiegeld wat niet verzilverd wordt, de verkoop van de materialen die ingeleverd worden en door de producenten, die een bedrag moeten gaan betalen.

Het systeem treedt nog deze regeerperiode in werking, zei Cunningham, milieuminister van de Schotse onafhankelijkheidspartij SNP. Het statiegeldsysteem is heel omvattend. Het komt er op drankverpakkingen van glas, blik en PET-plastic, met de optie om het later uit te breiden naar HDPE-plastic en Tetra Pak verpakkingen.

Met de beslissing vervoegt Schotland de rangen van reeds 40 landen die met statiegeld het zwerfafval aanpakken en hun recyclingsector boosten. In Noorwegen en Duitsland deed statiegeld de recycling stijgen tot meer dan 95 procent.

Opmerkelijk is dat de Schotse regering de principebeslissing nam in september 2017, vrij snel nadat drankenmultinational Coca-Cola in februari 2017 verklaarde dat het in Schotland zijn verzet tegen statiegeld opgaf. Dat statiegeld voor de kleinhandel positief kan zijn, was ook de conclusie van een Schotse retailfederatie.

Milieuorganisatie The Association for the Protection of Rural Scotland (APRS) speelde een belangrijke rol. Ze nam het initiatief voor de oprichting van Have you got the bottle?, een alliantie gelijkend op de Statiegeldalliantie die in Nederland en België actief is. Daarmee maakte ze duidelijk dat het draagvlak honderden bedrijven en organisaties voorstander zijn van statiegeld.

Het statiegeldsysteem moet volgens Zero Waste Schotland veel CO2 gaan besparen. De organisatie rekent op de eigen website op een besparing van 4 miljoen ton CO2 over de komende 25 jaar; op jaarbasis betekent dat 160.000 ton. Schotland is het eerste deel van het Verenigd Koninkrijk dat zich committeerde aan een statiegeldsysteem. Het systeem is ambitieus, stelt staatssecretaris Roseanna Cunningham van milieu. “Het geeft de inwoners van Schotland een duidelijke en heldere manier om hun deel bij te dragen aan het milieu”, zegt ze. In Engeland wordt op dit moment een statiegeldregeling uitgewerkt; volgens Britse media wordt de komende tijd duidelijk hoe die eruit komt te zien. Ook in Wales en Noord-Ierland wordt over de invoering van een statiegeldsysteem gesproken.

