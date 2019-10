Communicatie Geschreven op 10-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Onder het motto Van Zooi Naar Mooi daagt de gemeente Rotterdam bewoners, bedrijven én gemeente uit om na te denken over hoe zij samen afval kunnen hergebruiken, verminderen of recyclen.

De campagne kreeg in Bilbao de internationale bronzen ISWA Communication Award.

De campagne kenmerkt zich door een opvallende goudkleurige communicatiestijl. Volgens wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) is dit een schot in de roos gebleken. “We maken mensen bewust van de waarde van grondstoffen. Die gooien we niet zomaar weg maar gebruiken we weer opnieuw. Afval is goud waard.”

Om deze campagneboodschap kracht bij te zetten, doopte de gemeente het afgelopen anderhalf jaar twee hybride en één elektrische vuilniswagen om tot ‘goudtransport’.

Ook heten de milieuparken sinds die tijd ‘goudmijnen’. Schoolkinderen vissen met regelmaat plastic afval uit de Rotterdamse wateren in een gouden sloep. Bij diverse grote evenementen in de stad zet de gemeente bovendien promotieteams in om aandacht te vragen voor circulariteit.

En met resultaat. Onderzoek laat zien dat de kennis over circulaire economie onder Rotterdammers is toegenomen én dat Rotterdammers de intentie hebben om een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Veel Rotterdammers kennen de campagne en nu krijgt de campagne dus ook erkenning op wereldniveau. De ISWA Communication Award is een jaarlijkse prijs. Het is een erkenning voor een uitstekende afvalcommunicatiecampagne die het bewustzijn van het publiek vergroot en duurzaam afval- en grondstoffenbeheer bevordert.

De Van Zooi Naar Mooi campagne werd in opdracht van de gemeente Rotterdam ontwikkeld door Tappan en Perron14. Dit jaar nomineerde de ISWA jury dertien sterke campagnes uit de hele wereld. David Berg (directeur Stadsbeheer) ontving de prijs op het ISWA World Congres in Bilbao: “In Rotterdam hebben we grote ambities als het om circulariteit gaat. In 2030 willen we dat circulair de maatstaf is in de stad en dat het fossiele grondstoffengebruik met 50% is verminderd. Om die doelstelling te behalen, zetten we in Rotterdam vol in om de hele stad bewuster te maken van de noodzaak van circulariteit.”

De Communication Award is een mooie opmaat naar volgend jaar vertelt Berg: “Ik ben er trots op dat het congres in 2020 in samenwerking met de NVRD in Rotterdam wordt georganiseerd. Het ISWA World Congress is het meest prestigieuze internationale congres voor de afvalsector. Het congres richt zich op een breed scala aan onderwerpen zoals gescheiden inzameling en recycling, afvalverwerking, zwerfafval en de circulaire economie. Deze thema’s sluiten aan bij de ambitie van Rotterdam om voorop te lopen in de kringloopeconomie. In 2050 zal er in onze stad geen afval meer zijn.”

