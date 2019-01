Geschreven op 24-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Een prullenbak die nooit te vol is en altijd op het juiste moment geleegd kan worden. Met de IQubic introduceert Renewi de eerste slimme prullenbak. Gebruikers kunnen online volgen hoe vol de bak is.

De IQubic is de slimme variant van de Qubic, een modulaire afvalbak die Renewi al langere tijd levert. Door een sensor toe te voegen aan de bak, wordt er een slimme variant van gemaakt. De sensor meet hoe vol een prullenbak is en of die al geleegd moet worden.

Het innovatieve EcoSmart-concept van Renewi, helpt bedrijven afval te voorkomen. Onderdeel van het concept zijn slimme inzamelmiddelen. Met de introductie van de IQubic is er nu voor het eerst een ‘prullenbak’ beschikbaar die zelf aangeeft wanneer hij geleegd moet worden.

Vooral voor kantoororganisaties is het goed scheiden van afval vaak een uitdaging. Hoe beter de interne afvalscheiding is geregeld, hoe minder restafval er over blijft en hoe beter het afval kan worden omgezet tot nieuwe grondstoffen. Het EcoSmart-concept van Renewi helpt organisaties de interne afvalscheiding te realiseren. Hiervoor wordt een uitgebreid scala van middelen ingezet, waaronder inzamelmiddelen, rapportages en medewerkers.

Met de IQubic introduceert Renewi de eerste slimme prullenbak voor inpandig gebruik. Aan de inzamelmiddelen van EcoSmart is een sensor toegevoegd die meldt hoe vol of hoe leeg de bak is en wanneer deze geleegd moet worden. De voordelen zijn legio. Prullenbakken worden nooit te vol, er is geen onnodige interne logistiek én het afval wordt optimaal gescheiden.

De IQubic is te koppelen aan andere slimme apparaten en past dus perfect in een smart building. De IQubic wordt geleverd met een webapplicatie waarmee kan worden bijgehouden op welke plekken en momenten het meeste afval vrijkomt. Daarmee kan de interne inzameling gestuurd worden maar ook het gedrag van medewerkers. Het systeem is modulair: losse prullenbakken worden aan elkaar gekoppeld waardoor het systeem eenvoudig op een specifieke situatie kan worden aangepast.

Willem Sterkenburg, Director van EcoSmart vertelt: “Met de IQubic bieden we onze klanten een nieuwe en slimme ‘tool’ om te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Met deze slimme prullenbakken kunnen we de interne afvalscheiding en -inzameling verder verbeteren en krijgen we nog beter inzicht in het afvalgedrag. De IQubic laat ook zien hoe we het EcoSmart-concept voortdurend ontwikkelen zodat het blijft passen in een werkomgeving die steeds flexibeler wordt. En daar ben ik trots op!”