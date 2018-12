Geschreven op 6-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Supermarktketen Plus stopt voor de zomer van 2019 met de verkoop van plastic wegwerpservies. De supermarkt biedt in plaats daarvan herbruikbare alternatieven aan. Ook roerstaafjes en rietjes worden voortaan van een ander materiaal gemaakt.

De herbruikbare borden, bekers, bestek en kommen kunnen volgens Plus meer dan honderd keer gebruikt worden. “Dat wordt straks met de hele buurt weer afwassen en met hetzelfde serviesgoed en bestek snel opnieuw een BBQ-avond organiseren”, stelt de supermarktketen.

Naast het serviesgoed worden ook rietjes, roerstaafjes en plastic glazen van andere materialen gemaakt. De rietjes worden van papier, de roerstaafjes worden gemaakt uit duurzaam gecertificeerd hout. De satéprikkers van de supermarkt worden straks vervaardigd uit verantwoord bamboe. De bier- en wijnglazen blijven van plastic, maar dit wordt gereycled PET plastic. Plus loopt vooruit op het Europese verbod op wegwerpplastic.

Helemaal van het wegwerpservies afstappen doet Plus nog niet. Mensen die geen herbruikbaar servies willen, kunnen nog steeds wegwerpservies kopen. Dat is niet meer van plastic, maar van karton of bagasse, een materiaal gemaakt uit afval van suikerriet.

