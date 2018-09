Geschreven op 20-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Elk jaar reikt de Plastic Soup Foundation in september de Plastic Soupterrine uit. De bokaal gaat naar een persoon uit het bedrijfsleven of organisatie die op bijzondere wijze bijdraagt aan de strijd tegen de plastic soup.

Vorig jaar werd de Plastic Soupterrine uitgereikt aan de bedenkers van The Great Bubble Barrier, Anne Marieke Eveleens, Francis Zoet en Saskia Studer.

The Great Bubble barrier werd dit jaar uitgeroepen tot winnaar van de Postcode Loterij Green Challenge 2018 en werd vorig tweede in Our Ocean Challenge 2016-2017.

Zie: Postcode Lottery Green Challenge 2018: Great Bubble Barrier Is The Winner – Wave Parasite Winnaar Our Oceans Challenge 2016-2017: The Great Bubble Barrier Tweede

Voor 2018 heeft de Plastic Soup Foundation de volgende inspirerende personen genomineerd voor de Plastic Soepterrine 2018: Ir Annemiek Nijhof, Shoreliner. Het water in zeehavens is vaak sterk vervuild. Drijfvuil hoopt zich op langs de oevers. De Shoreliner, ontwikkeld door Tauw, is een drijvende geleider met een filterdoek die tot een halve meter in het water reikt. Deze drijver vangt het (plastic) drijfvuil (groter dan 5 mm) af en geleidt het naar een opvangunit. Tauw heeft met de ontwikkeling van de Shoreliner aangetoond dat er met een relatief simpel systeem voorkomen kan worden dat drijfvuil de zee bereikt. De Plastic Soup Foundation waardeert de sterke focus op doorontwikkeling van het concept.

Evelien Zonneveld, Werfzeep. Werfzeep is een ambachtelijke biologische zeepziederij waarbij alleen zepen worden vervaardigd op basis van uitsluitend duurzame materialen. Handgemaakt “zonder synthetische toevoegingen, plastics, palmolie of dierlijke vetten”. Veel van de regulier verkrijgbare zeepproducten zitten vol dubieuze ingrediënten, inclusief microplastics, die een schadelijk effect hebben op ons milieu. Werfzeep maakt hier sinds 2009 een vuist tegen. Zelfs de verpakkingen zijn plastic vrij.

Emily-Jane Townley, Levenzonderafval. Levenzonderafval van Emily-Jane Townley is een bijzondere website met één doel: laten zien dat leven zonder afval niet alleen kan, maar ook nog eens gemakkelijk te realiseren is. Iedere vorm van plasticreductie, en zeker van single use plastics en verpakkingen, is meegenomen in de strijd tegen de plasticsoep. Emily, die met haar gezin al jaren vrijwel zonder afval leeft, heeft veel aansprekende voorbeelden en mogelijkheden bij elkaar gebracht.

Jaarlijks reikt de Plastic Soup Foundation vier prijzen uit: de Plastic Soupterrine, de Politieke Pluim, de Plastic Tasjesaward en de Supermarktaward.

De winnaars van de Plastic Soup Terrine tot nu toe:

2017: Anne Marieke Eveleens, Francis Zoet en Saskia Studer, bedenkers en ontwikkelaars van The Great Bubble Barrier

2016: Marc van Boven, algemeen directeur van Weleda Benelux

2015: Erik Does, algemeen directeur Ekoplaza

2014: Colinda Hoegee, algemeen directeur van De Tuinen (nu Holland & Barret)

2013: Andreas Drenthen, CEO van de Nature Group

De winnaars van de Politieke Pluim:

2017: Agnes Mulder, Tweede Kamerlid voor het CDA

2016: Mary Creagh, Britse Labour Party

2015: Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks

2014: Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie

2013: Manon Fokke, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid

De winnaars van de Plastic Tasjesaward

2017: Meesterbakker Roodenrijs

2016: Meesterbakker Roodenrijs

De winnaars van de Supermarkt Award:

2017: Jumbo Oostelijke Handelskade, Amsterdam (Voorheen C1000 ’t IJ)

2016: Albert Heijn Sprengenpark, Apeldoorn

2015: Jumbo Oostelijke Handelskade, Amsterdam (Voorheen C1000 ’t IJ)

2014: Jumbo Oostelijke Handelskade, Amsterdam (Voorheen C1000 ’t IJ)

