Geschreven op 15-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Mooi, weer een nieuwe oplossing om onze oceanen schoon te maken. Pacific Garbage Screening (PGS) is een nieuwe oplossing om uiteindelijk tot schone oceanen te komen.

Het is een soort kam. De techniek functioneert zonder netten maar op basis van passieve sedimentatie (bezinking).

Het zeeleven wordt niet bedreigd door de methode.

Het team Pacific Garbage Screening (PGS) is opgericht door de jonge architect Marcella Hansch die haar afstudeerscriptie schreef over dit idee. Momenteel bestaat haar team uit zo’n dertig vrijwilligers. Het systeem is gebaseerd op een drijvend platform met een knolvormig design dat het mogelijk maakt plastic delen uit het water te halen. Snelle stromingen in zee trekken plastic deeltjes tot wel dertig meter diep onder het wateroppervlak, terwijl het plastic lichter is dan water en dus (in tragere stromingen) op het water zou moeten blijven drijven. Vergeleken met water heeft plastic een lagere dichtheid en deze eigenschap wordt gebruikt bij de ontwikkeling van het platform. De knolvormige PGS en zijn onderwaterkanalen remmen de waterstromingen af, waardoor het plastic omhoog komt als gevolg van zijn natuurlijke drijfvermogen. Dan kan het plastic gemakkelijk worden verzameld zonder netten of filters.

Het ingezamelde plastic wordt gebruikt voor verbranding waarmee energie wordt opgewekt. Recycling van het plastic kan niet omdat de moleculaire structuur is aangetast door het zoute water. Een innovatief alternatief voor verwerking is pyrolyse, dat levert een synthetisch gas op dat vooral bestaat uit waterstof en kooldioxide. Het waterstof kan vervolgens worden gebruikt als energiebron voor brandstofcellen die elektrische energie maken. De CO2 die bij pyrolyse ontstaat, kan worden gebruikt als een basisvoeding voor het kweken van algen, zodat de CO2 niet in de atmosfeer komt. De algenculturen kunnen worden gekweekt op het wateroppervlak van de Pacific Garbage Screening platforms. De biomassa bestaande uit die algen kan dan weer worden gebruikt om milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare bio-kunststoffen te maken.

