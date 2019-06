Evenementen Geschreven op 25-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Vanaf 1 januari 2020 zal het in heel Vlaanderen verboden zijn om bij evenementen drank te serveren in plastic wegwerpbekers.

Oppositiepartij Sp.a + wil dat Ingelmunster dit jaar al het goede voorbeeld geeft.

Dat zit er niet echt in. De gemeente is nog druk bezig om zich te informeren en heeft al aangegeven zich niet gehaast te voelen.

De gemeente Ingelmunster heeft al wel aangegeven zich vanaf volgend jaar aan de wet te zullen houden en over te gaan sappen op herbruikbare bekers.

“We stellen voor om op gemeentelijke activiteiten nu al geen wegwerpbekers meer te gebruiken”, aldus raadslid Enigo Vandendriessche. “Op die manier sparen we heel wat afval uit en verminderen we het opruimwerk.” Daarnaast vraagt ze de gemeente om ter ondersteuning van lokale verenigingen al voor een ruim aanbod aan herbruikbare bekers te zorgen. “Via afvalintercommunale zijn er al 3.000 gratis te ontlenen, maar dat zullen er al gauw te weinig zijn voor de elf gemeenten die daar deel van uitmaken.”

Bart Buyse (CD&V) ziet het alvast niet haalbaar om dat dit jaar voor een lokale vereniging in te voeren. “Met de Mennefeesten werken we maanden op voorhand. Ons budget nu nog aanpassen is onmogelijk”, zegt hij.

De gemeente voelt zich niet gehaast om nu al met de maatregel te starten. “We zijn nog volop bezig met ons te informeren daaromtrent. Op basis van nog geplande infosessies kunnen we dan verder ons beleid uitwerken”, vertelt schepen Nadine Verheye (De Brug). “Uit cijfers blijkt overigens dat deze herbruikbare bekers tot nu toe slechts achttien keer zijn uitgeleend. De ervaring leert ook dat er een redelijk aantal herbruikbare bekers achterblijft bij de ontlener. We zullen ons naar de wet schikken, maar pas op 1 januari 2020.”

