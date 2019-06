Agenda, Evenementen Geschreven op 25-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Pulptuur, het gratis muziekfestival dat op zondag 30 juni in het Kapelse gemeentepark plaatsvindt, gaat ecologisch.

De organisatie zorgde voor 50.000 herbruikbare drinkbekers, ecologische toiletten en kraantjeswater.

De 24ste editie van het familie- en muziekfestival Pulptuur zal geschiedenis schrijven. “Vanaf 2020 zijn herbruikbare bekers verplicht, maar wij zeggen nu al nee tegen plastic afval, dat bij elke editie van Pulptuur goed is voor enkele honderden kilo’s”, zegt milieuschepen Frederic van Haaren (Open Vld).

Via een gespecialiseerd bedrijf werden 50.000 herbruikbare drinkbekers besteld. Die worden nadien gewassen met ecologische zeep en met zo weinig mogelijk water. Er zijn drie soorten drinkbekers beschikbaar namelijk 25/30cl voor frisdrank en bier, 30/35cl voor speciale bieren en 15cl voor wijn en cava. Er wordt enkel geschonken in herbruikbare bekers.

Bezoekers betalen aan de dranktogen twee jetons, waarde twee euro, voor hun eerste herbruikbare beker. Bij elk volgend drankje leveren ze hun beker in en krijgen ze hun drankje in een nieuwe propere beker.

Bij het verlaten van het festivalterrein zijn er drie mogelijkheden. Je ruilt je beker om voor jetons die ook bij een volgend evenement kunnen gebruikt worden. Je kunt een beker ook inruilen bij het bekerinleverpunt voor twee euro met een maximumaantal van vijf bekers. “Een derde optie is de herbruikbare drinkbekers inleveren in drie BosBoxen”, zegt cultuurschepen An Stokmans. “Die bevinden zich aan het podium aan de vijver, aan het kinderdorp en aan het podium aan de atletiek. Met de opbrengst daarvan sparen we samen voor een Pulptuurbos en een groener Kapellen.

Ook staan er dit jaar voor het eerst ecologische toiletten op het terrein. Die cabines zijn gemaakt van gerecycleerde banners en werken met houtsnippers. Het is geurloos en volledig ecologisch. Onze boodschap wordt uiteindelijk compost. De ecologische toiletten staan aan het podium aan de atletiek en aan de rotonde achter de vijver. Bezoekers die dat wensen, kunnen nog steeds terecht in twee wc-wagens met waterafvoer.

Om zo weinig mogelijk kleine flesjes op het terrein te krijgen, zorgt Pidpa voor gratis kraantjeswater. Dat krijg je inde waterbar in het kinderdorp. Ook de optredende artiesten krijgen geen plastic flesjes meer. In de plaats daarvan krijgen ze backstage kraantjeswater in bidons. Het festival start om 13 uur met een optreden van Willy Sommers. Er zijn optredens op zeven verschillende podia met als afsluiter L’ Chaim.