Geschreven op 15-2-2019

De Nederlandse supermarkten hebben afgesproken dat er in 2025 een vijfde (20%) minder verpakkingsmateriaal in de supermarkt ligt.

De branche zet zich collectief in voor minder én duurzamere verpakkingen.

Dat meldt de brancheorganisatie voor supermarkten en foodservicebedrijven CBL

Volgens het CBL moet in 2025 ook 95 procent van de verpakkingen herbruikbaar zijn, de helft van het plastic verpakkingsmateriaal moet uit gerecycled materiaal bestaan en papier en karton moet voor 100 procent gecertificeerd zijn.

Dit is onderdeel van een aantal ambitieuze doelstellingen die de branche heeft gesteld aan verpakkingen. Hiermee leggen de supermarkten de lat hoog; dit is een belangrijke stap om verpakkingsmateriaal te verduurzamen.

Om de doelstelling van 20% minder verpakkingsmateriaal te realiseren, wordt gestart met projecten met leveranciers van groenten en fruit. Binnen dit project wordt opnieuw gekeken naar verpakkingsmateriaal. De belangrijkste vraag is wat de functie is van de verpakking. Waar het mogelijk is en ook de duurzame oplossing is, zal verpakkingsmateriaal aanzienlijk verminderen. Voorop staat voor bedrijven dat een duurzame keuze gemaakt wordt.

De supermarkten hebben veel aandacht voor de bewustwording bij de consument. Op alle eigen merk producten staan bijvoorbeeld weggooi- of recyclingslogo’s zodat de consument kan zien hoe hij het materiaal het beste weg kan gooien.

“Verpakkingsmateriaal heeft vaak een belangrijke functie. Het draagt bij aan de voedselveiligheid van een product, biedt bescherming en kan in veel gevallen de houdbaarheid verlengen. Daarnaast moet de verpakking duurzaam zijn”, aldus Marieke Doolaard, Manager Duurzaamheid bij het CBL. “Duurzame verpakkingen leiden tot een reductie van CO2-uitstoot, minder zwerfafval en bewustwording bij de consument. Met deze ambitieuze afspraken kunnen wij als branche een mooie bijdrage leveren aan CO2-reductie.”

Sluit mooi aan bij het programma ‘Voorkom en recycle PMD-bedrijfsafval’ dat bestaat uit drie projecten: Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingsafval; Gedragsbeïnvloeding voor betere afvalscheiding; Preventie en hergebruik van verpakkingen.

