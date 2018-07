Geschreven op 31-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Verzamel al het plastic afval dat de mensheid ooit heeft geproduceerd en je hebt een berg groter dan de Mount Everest.

In deze Metropolis story gaan correspondenten in hun land op zoek naar bijzondere manieren waarop mensen omgaan met plastic.

Verhalen van plasticsmokkelaars, eenzame milieustrijders en zelfs zo smerig dat de poep je om de oren vliegt.

Wereldwijd worden er meer dan één miljoen plastic tasjes per minuut gemaakt, en gemiddeld genomen gebruiken we die niet langer dan een kwartiertje.

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we 9.1 miljard ton aan plastic geproduceerd waarvan de helft pas in de laatste vijftien jaar. Het valt dus niet te ontkennen dat we last hebben van een ‘groeiend’ probleem. Wat doen we allemaal met plastic en hoe komen we er weer vanaf?

Zie ook: HIVOS en VPRO Metropolis TV: Keverlimo’s voor Voetbaltoeristen aan het WK in Zuid-Afrika