Agenda, Evenementen Geschreven op 19-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Borgerion is nu al het kleurrijkste festival van Antwerpen, straks ook het duurzaamste. Borgerrio zet nog meer in op afvalneutrale maatregelen.

De Turnhoutsebaan in Antwerpen wordt zaterdag 22 juni opnieuw het speelterrein van muzikanten, theatermakers, acteurs, handelaars en dansers tijdens de dertiende editie van het festival Borgerrio.

District en stad willen van Borgerrio het duurzaamste stadsfestival van Antwerpen maken en zetten daarom nog meer in op afvalneutrale maatregelen.

Borgerrio wil niet enkel het grootste straatfeest van de stad zijn, het wil ook uitgroeien tot het duurzaamste festival van Antwerpen. Borgerrio is ontstaan na de UNCED Wereldconferentie voor milieu en ontwikkeling in Rio (1992). “Onze ambitie is niet min: wij willen van Borgerrio dé referentie maken inzake het afvalarm, en op termijn zelfs afvalvrij, organiseren van evenementen in de stad Antwerpen. Dat kunnen we uiteraard niet alleen. We slaan dan ook de handen in elkaar met stedelijke en externe partners, en bouwen zo elk jaar verder aan die ambitie”, zegt Marij Preneel, districtsburgemeester en bevoegd voor onder andere afvalbeleid. “Samen met OVAM, Fost Plus, het EcoHuis en Proper Borgerhout werkte het district een ambitieus afvalplan uit. De stadsdiensten ondersteunen logistiek en leveren de herbruikbare bekers.”

Daarnaast zijn er heel wat andere maatregelen om te werken aan een afvalarm festival. Zo kunnen bezoekers hun afval achterlaten aan zestig opvallende afvaleilanden, is er een aparte inzameling van PMD, restafval en papier en karton voor de standhouders, zijn er voor de medewerkers en vrijwilligers herbruikbare drinkbussen voorzien en is er een verbod op flyeren, confetti en ballonnen.

Heel wat straten en pleinen zijn tijdens Borgerrio parkeer- en/of verkeersvrij. We raden dan ook ten stelligste af om met de wagen naar het festival te komen! Houd hier rekening mee. Sommige parkeerverboden gaan reeds in op vrijdag 21 juni. De activiteiten van Borgerrio situeren zich op en rond de Turnhoutsebaan binnen de Singel, een dichtbevolkte buurt. Kom op een slimme manier naar het festival, bij voorkeur te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Kijk hier voor uitgebreide informatie.

