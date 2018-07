Hergebruik-Kringloop Geschreven op 25-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Na het verkeersbord van bermgras lijken karton en kantoormeubelen een nieuwe toepassingsmogelijkheid voor bermgras. Dat is althans de verwachting in Drenthe.

De provincie Drenthe heeft 70.500 euro subsidie gegeven aan een project om bermgras om te zetten in karton en kantoormeubelen.

Eind 2018 worden al de eerste resultaten verwacht van enkele pilots. Als het lukt, hoopt de provincie dat er nieuwe kansen worden gecreëerd voor bedrijven in Drenthe, terwijl kosten verminderen omdat bermgras niet meer afgevoerd hoeft te worden.

Al decennia is de afvoer van bermgras een probleem, vooral vanwege de hoge kosten. De gangbare route is composteren, en de laatste tien jaar ook vergisting. In Drenthe vergist Attero het bermgras. Tal van initiatieven zijn onderzocht en ook gevonden, waaronder toepassing als strooizout en in verkeersborden. Overigens speelt natuurlijk op de achtergrond ook nog de vraag wanneer bermgras afval of een grondstof is.

Aan het project Verwaarden Bermgras Zuidwest Drenthe doen verschillende partijen mee. Het bermgras is van de gemeenten Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld, Hoogeveen, De Wolden, Hardenberg en Steenwijkerland, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie. Maar ook de kennis van onderwijsinstellingen en ondernemers als Vepa, Zuidema Hoogeveen en Agra Service Lindenhols Zuidwolde is nodig om een eindproduct van bermgras te kunnen maken. De Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe (GCZWD) coördineert het project.

Zie ook: Verkeersborden van Bamboe Bij Europaweg in Coevorden by Provincie Drenthe – Gronings Bermgras Geeft Energie: Een Schone Berm Geeft Energie by Provincie Groningen – Groen Strooizout van Bermgras: Grassap, Het Groene Alternatief Voor Strooizout by Grass2Grit – Duurzaamheidsprogramma Amsterdam ArenA: Van Gras naar Kaas – Graskracht: Maaigras als Duurzame Energie – Indugras: Veluws Gras als Grondstof voor Eiwitten, Vezels, Vitamines, Polymeren en Groen Gas – Besparen op Energiekosten met Olifantengras – Olifantgras in Omgeving Schiphol Als Biomassa Grondstof Voor Duurzame Energie – GRASSA!: Bioraffinage Van Gras Tot Nieuwe Productstromen Uit Gras – Hét Duurzaam Drenthe Event 2018: Vepa Is Het Duurzame Drentse Bedrijf 2018 – Plastic Whale Circular Furniture: Circulair Kantoormeubilair van Amsterdams Grachtenplastic