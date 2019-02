Geschreven op 19-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Vanaf maart onderzoekt Jumbo waar en wanneer haar klanten en medewerkers gebruik maken van drinkbekers, met als doel om meer dan 27 miljoen drinkbekers op jaarbasis te verduurzamen.

Van de Jumbo supermarkten tot Jumbo City, Jumbo Foodmarkt en het hoofdkantoor: op verschillende locaties wordt onderzocht welk materiaal in combinatie met inzamelingsmogelijkheden de hoeveelheid afval kan verminderen.

Daarnaast blijft Jumbo continu verpakkingen verminderen en verbeteren. Zo wordt het natuurlijk etiket uitgebreid naar bio kiwi’s en avocado’s en worden bio bananen bijeengehouden met een banderol in plaats van een plastic zak.

Dit zijn enkele maatregelen die Jumbo treft om haar ambitie te verwezenlijken: zo min mogelijk afval en verkleinen van de plastic voetafdruk.

Het drinkbekerproject van Jumbo is geselecteerd door Rijkswaterstaat als icoonproject om bij te dragen aan minder en beter recyclebare bedrijfsafvalstromen. Olaf de Boer, Directeur Buying & Merchandising van Jumbo: “We hebben juist dít project ingediend, omdat we naast het verminderen en verbeteren van onze productverpakkingen, ook willen bijdragen aan hergebruik en recycling van verpakkings- en gebruiksmateriaal in het algemeen. Want alleen daardoor kunnen we toewerken naar circulariteit, waarin materialen na gebruik opnieuw ingezet kunnen worden. Met zo min mogelijk afval als belangrijkste resultaat.”

Jumbo blijft zich inzetten om het gebruik van plastic in haar verpakkingen te verminderen en verpakkingen te verbeteren. Zo worden dit voorjaar de biologische avocado’s en kiwi’s voorzien van een natuurlijk etiket. Vorig jaar voorzag Jumbo als eerste landelijke supermarktketen al haar biologische gember, flespompoen en courgette van een dergelijke etikettering door middel van lasertechniek. Ook is Jumbo gestopt met het verpakken van biologische bananen in een plastic zak. In plaats daarvan worden de bananen bijeengehouden door een banderol. Sinaasappelflesjes worden vanaf maart in gewicht teruggebracht en gemaakt van 50 procent gerecycled plastic. Ook werkt Jumbo aan het verbeteren van verpakkingen door te werken met één soort materiaal (mono-materiaal), dat makkelijk te recyclen is. Verse vis in het Jumbo schap krijgt vanaf eind februari bijvoorbeeld een verpakking die vervaardigd is uit gerecycled plastic (80 procent) en nu ook is gemaakt van mono-materiaal. Jumbo wil met deze concrete acties haar plastic voetafdruk verder verkleinen.

De inspanningen van Jumbo bouwen voort op eerdere initiatieven om afval in de keten te verminderen en sluiten aan op het beleid op verpakkingen van brancheorganisatie CBL. De aangesloten supermarktketens, waaronder Jumbo, committeren zich hiermee onder meer aan 20 procent reductie van verpakkingsmateriaal in 2025. Bovendien moet dan 95 procent van alle verpakkingsmaterialen recyclebaar zijn. Voor plastic flessen geldt dat deze voor minimaal de helft uit gerecycled PET moeten zijn gemaakt. Jumbo zoekt bovendien actief naar alternatieven voor plastic producten en verpakkingen voor eenmalig gebruik.

