Geschreven op 7-6-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

IKEA stopt met ingang van 2020 met de verkoop van alle plastic wegwerpproducten, zoals rietjes, bekertjes en zakjes.

De producten zullen de komende jaren worden uitgefaseerd en waar mogelijk vervangen worden door andere producten, waar geen plastic in verwerkt is. Het gaat om zowel de producten in de IKEA-warenhuizen als in de IKEA-restaurants.

Internationaal ligt plastic onder vuur. De Europese Commissie presenteerde vorige maand een plan om plastic wegwerpproducten als wattenstaafjes te verbieden.

De Verenigde Naties pleiten voor het verbieden of op zijn minst belasten van plastic verpakkingen, plastic wegwerp producten en plastic tasjes. Wereldwijd worden er elk jaar vijf biljoen plastic tasjes gebruikt.

IKEA is niet het enige bedrijf dat plastic aanpakt. Supermarktketen Jumbo maakte eerder deze week bekend te stoppen met plastic verpakkingen bij groenten.

