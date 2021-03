Geschreven op 8-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Het trieste moment gaat altijd komen dat je oude vertrouwde laptop de geest geeft, of simpelweg niet meer kan wat je van hem of haar verlangt.

Dus dat wordt meteen een nieuwe aanschaffen en instellen. Piece of cake.

Maar als dat gedaan is, is het tijd om te bedenken wat je met de oude gaat doen. Bewaar je hem voor reserveonderdelen of ga je hem dumpen? In dat laatste geval zijn er een aantal dingen waar je absoluut rekening mee moet houden.

Er zijn een aantal dingen die je kunt en moet doen als je je oude laptop wegdoet. Belangrijk is of hij nog opstart of niet.

Als hij echt dood is, en de harde schijf bevat verder geen files die je echt nodig hebt, of je hebt alles altijd netjes geback-upt, dan kun je het beste de harde schijf fysiek kapot maken. Boor er een paar gaatjes in of beuk hem aan gruzelementen met een hamer, alles goed zolang niemand er meer iets mee kan doen. Gooi alles daarna niet bij het grofvuil want het bevat allerlei giftige stoffen. Denk aan zware metalen, brandvertragers of weekmakers. Allemaal zaken die absoluut niet in de natuur behoren, maar veilig verwerkt moeten worden. Dus lever hem in bij de milieustraat of bij de iets grotere elektronicawinkels. Die zorgen verder voor een milieuvriendelijke verwerking. Soms kan hij nog een klein beetje geld opleveren als je hem verkoopt via sites voor tweedehandsspullen.

Gaat de laptop niet meer aan, maar je harde schijf bevat echter nog data die je niet kunt missen. Haal dan de harde schijf uit de laptop, verbind hem met een SATA naar USB-kabel met een ander computer en zet de bestanden over. Daarna kun je de schijf alsnog vernietigen, of hem terugzetten, alle data wissen – daarover zo meer – en wegbrengen naar de milieustraat of elektronicawinkel.

Mocht je vertrouwde laptopje nog wel werken, maar je wil hem toch kwijt dan moet je het volgende doen.

Allereerst natuurlijk alle belangrijke bestanden opslaan op een externe disk, cloud-service of – als het niet teveel is – USB-stick. Later kun je dit weer op je nieuwe apparaat terugzetten. Dan komt het belangrijkste, alle belangrijke data van je harde schijf wissen. Want net als wanneer bijvoorbeeld je laptop gestolen zou worden of als je hem verliest wil je ook nu niet dat gevoelige informatie in verkeerde handen komt. Denk aan persoonlijke informatie zoals wachtwoorden, accountnummers, license keys of registratienummers voor programma’s, adressen, telefoonnummers, medische informatie, belastingpapieren, en wat allemaal nog meer belangrijk is voor jou.

Het wissen van de schijf moet echter wel grondig gebeuren. Alleen files in de prullenbak gooien en leegmaken heeft geen zin. Een beetje slechterik kan dan alsnog deze gegevens van de schijf lichten. Heb je een Windows machine dan zal je een special programma moeten gebruiken om alles veilig en compleet te verwijderen en daarna je drive encryption aanzetten. Macs hebben zelf de mogelijkheid om bestanden te wissen waarna je hier ook de schijf encryptie moet aanzetten.

Daarna moet je ervoor zorgen dat deze computer niet meer jouw iTunes, Microsoft Office 365 of andere programma’s met een persoonlijk account kan gebruiken. Daarna kun je alle programma’s grondig wissen.

Let er ook op dat je van je browser je browsegeschiedenis, cookies, gebruikersnamen en wachtwoorden weggooit. Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari ze moeten allemaal helemaal leeg.

Als je alles opgeruimd hebt is het tijd om de harde schijf definitief te wissen. Voor PCs en Chromebooks doe je een factory reset. Zoals gezegd, bij Pc’s moet je daar een special programma voor gebruiken anders is het niet helemaal veilig. Bij Macs moet je de hele OS opnieuw installeren.

Dan is je laptop eindelijk schoon en klaar om verkocht of ingeleverd te worden. Dat is milieutechnisch natuurlijk altijd beter dan weggooien. Sommige elektronicawinkels hebben een oud-voor-nieuw-regeling, waarbij je je oude apparaat kunt inleveren als je een nieuw vergelijkbaar apparaat koopt. En anders is er altijd nog het oude vertrouwde internet om je laptop te verkopen of weg te geven. Zo rek je zijn leven nog een beetje en doe je iemand anders nog een plezier.