Evenementen Geschreven op 10-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Komend weekend staat de zestiende editie van het Vijverfestival op het programma.

Nieuw zijn dit jaar naast de herbruikbare bekers de herbruikbare eetbakjes, waardoor het festival 100 procent ecologisch wordt.

Het Vijverfestival zet dit jaar extra in op ecologie en duurzaamheid. “Naast onze herbruikbare beker, die al 15 jaar ingezet wordt, zullen onze foodtrucks en wereldmarktstanden dit jaar ook gebruik maken van herbruikbare eetbakjes”, aldus De Man. “Als milieuvriendelijk festival ondernemen we verschillende acties om onze afvalberg te verminderen: wc’s met regenwater, inzameling dopjes, afvaleilandjes, herbruikbare bekers én dit jaar ook herbruikbare eetbakjes.

Festivalgangers geven een jeton als waarborg. Nadien kan je bij de stand van Durapack het eetbakje terug inwisselen voor een jeton. We gaan in zee met een externe firma voor dit initiatief. Het is voor hen ook de eerste maal dat ze op zo’n groot festival herbruikbare eetbakjes aanbieden. Het is een beetje in het duister kijken hoe het gaat verlopen, maar ik ben er zeker van dat de festivalgangers zullen meegaan in het verhaal.”

Volgend jaar moet ieder evenement in Vlaanderen herbruikbare drinkbekers gebruiken. Het Vijverfestival was een van de eerste festivals die de maatregel invoerde. Zie ook: Afvalplan Vlaanderen: Verplicht Gebruik Herbruikbare Bekers Op Alle Evenementen Vanaf 2020

Het Vijverfestival vindt plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli en is gratis voor iedereen. Alle optredens vinden plaats rond het Dilbeekse gemeentehuis. Het festivalterrein zal, zoals vorig jaar, volledig afgesloten worden met hekken.