Geschreven op 6-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

In tien Shell-tankstations met een deli2go of deli by Shell kunnen automobilisten een herbruikbare koffiebeker aanschaffen.

Bij aanschaf van de koffiebeker voor 7,50 euro ontvangen klanten nog drie koffiebonnen ter waarde van 7,50 euro waarmee de herbruikbare beker in feite gratis is.

Shell wil hiermee een steentje bijdragen aan het verminderen van afval. Bij iedere koffie die wordt geschonken in de herbruikbare beker wordt 25 eurocent korting gegeven.

De herbruikbare beker kan worden aangeschaft bij: Shell Goudse Poort in Gouda, Shell Zwijndrecht, Shell Hofplein in Rotterdam, Shell Uitweg in Rotterdam, Shell Vlaardingendijk in Schiedam, Shell Rooseveltweg in Rotterdam, Shell De Noord in Alblasserdam, Shell Maatveld in Nieuwerkerk aan den IJssel, Shell Buttervliet in Numansdorp en Shell Peulwijk in Den Hoorn.

