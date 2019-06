Evenementen Geschreven op 18-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Het gratis zomerevenement Lier Feest gaat de ecologische toer op.

Tijdens de elfde editie van donderdag 20 tot en met zondag 23 juni 2019 schenkt de organisatie voor het eerst drank uit herbruikbare drinkbekers: een primeur voor Lier.

Lier Feest lokt al tien jaar lang steevast een massa volk naar de Pallieterstad. De vaste formule van avondmarkt op donderdag, verenigingenmarkt op vrijdag, Bal Populaire op zaterdag en familienamiddag op zondag is zo sterk dat er doorheen de jaren weinig aan moest worden gesleuteld.

Toch is er dit jaar één grote nieuwigheid: bezoekers zullen hun drankjes niet meer geserveerd krijgen uit een plastic wegwerpbeker, maar uit een herbruikbaar exemplaar. Kwestie van de afvalberg beperkt te houden. Sponsor Palm stelt 4.000 herbruikbare bekers beschikbaar aan de organisatie. Bezoekers betalen een waarborg voor zo’n beker.

De stad Lier is van plan om in 2020 wisseldrinkbekers en een mobiele wasstraat aan te kopen om ze ter beschikking te stellen van organisatoren van evenementen. “De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zorgt voor een toelage bij de eventuele aankoop van de mobiele wasstraat tot 50%. Dat is wenselijk, want we spreken toch al snel van bedragen tussen de 25.000 en 50.000 euro. Voor de aankoop van de wisselbekers genieten drinkbekers van polypropyleen onze voorkeur, aangezien deze duurzamer, veiliger, goedkoper en steviger zijn”, zegt schepen van Evenementen Rik ­Verwaest.

