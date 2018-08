Geschreven op 30-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Plastic wegwerpbekers op evenementen in Den Bosch moeten verboden worden. Honderdduizenden plastic bekertjes belanden er jaarlijks op de grond in Den Bosch. En dus moeten festivals verplicht worden over te stappen op de harde, herbruikbare bekers, bekend van onder meer Theaterfestival Boulevard.

Dat wil althans De Bossche Groenen. De gemeente kan daarbij helpen, onder meer door te sponsoren in de aankoop van bekers of te helpen met een ruimte om de bekers reinigen, zo stelt de partij. Dinsdagavond praatte de Bossche raadscommissie Omgeving over het initiatief.

Festivalorganisatoren moeten samen maar kijken hoe ze duurzamer kunnen zijn. Het gros van de Bossche fracties voelt er niets voor om bijvoorbeeld herbruikbare statiegeldbekers verplicht te stellen. Dat bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Omgeving. Ook een gemeentelijk depot voor de opslag van herbruikbare bekers vinden de fracties te ver gaan. Volgens de meerderheid moeten festivalorganisatoren meer samenwerken, om op die manier duurzamer te worden.

Volgens Rianneke Mees (De Bossche Groenen) zijn er inderdaad meer wegen die naar Rome leiden. ,,Die statiegeldbekers hebben hun succes op andere plekken al bewezen. Het is een concrete manier om onze afvalberg meteen te doen slinken; het werkt overal. We hadden er in Den Bosch meteen mee kunnen beginnen. Ik hoor wel in de commissie steun voor onze notitie, maar er is geen echte ambitie om er concreet werk van te maken.”

Alweer een gemeente die de verantwoordelijkheid niet neemt. Steun is er vaan wel, maar van enige ambitie om er ook echt werk van te maken is vaak geen sprake. Helaas. In België is men al een stap verder. Daar worden herbruikbare bekers gewoon verplicht gesteld bij alle evenementen in Vlaanderen. Zie: Afvalplan Vlaanderen: Verplicht Gebruik Van Herbruikbare Bekers Op Evenementen

Het HBO Intro Festival maakte de stap naar harde, plastic bekers vorig jaar al. ,,Nu we als festival eenmaal over zijn, wil niemand meer terug naar die wegwerpbeker. De overstap naar hard plastic is voor het HBO Intro Festival in elk geval ‘niet meer dan normaal’, vindt Klein Tijssink. ,,Een student heeft vorig jaar onderzocht hoe ons festival zo duurzaam mogelijk gehouden kan worden en daarvan hebben we een hoop opgevolgd. We willen dat het voor onze studenten – toch de beroepsprofessionals van de toekomst – vanzelfsprekend wordt om zo over duurzaamheid en de toekomst te denken.”

En dus maken de foodtrucks op het HBO Intro Festival geen gebruik meer van plastic vorkjes, is de verlichting zoveel mogelijk LED en zijn er dus die bekers. Het festival heeft zelf geen bekers gekocht, vertelt Klein Tijssink. ,,Het is pas rendabel om zelf bekers te kopen als je ongeveer tien festivals per jaar doet. Wij hebben er maar twee (Breda en Den Bosch). En dus huren we nu bekers bij een leverancier. De 40.000 bekers die we daar huren, gaan aan het eind van het feest vies terug. Bij de verhuurder worden ze gereinigd.”

Studenten betalen één euro statiegeld voor de harde bekers, die ze aan het eind weer kunnen inleveren of kunnen doneren aan een goed doel. Of de studenten hebben gemord over het nieuwe systeem? Klein Tijssink: ,,Dat valt wel mee. Het enige wat ze vervelend vinden, is dat ze de hele tijd hun beker vast moeten houden en niet weg kunnen zetten.” De kosten liggen niet eens veel hoger voor het festival, stelt Klein Tijssink. ,,We besparen bijvoorbeeld ook weer op de schoonmaakkosten, doordat er veel minder afval op en om het terrein terechtkomt.” Maar logistiek moet er wel over nagedacht worden. ,,Er zijn andere looplijnen achter de bar, je hebt te maken met statiegeld en het brengen en afvoeren van de bekers is toch weer een nieuwe logistieke stroom.”

