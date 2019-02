Geschreven op 14-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De HEMA stopt uiterlijk in 2020 met de verkoop van plastic rietjes en plastic wattenstaafjes. Dit najaar begint de HEMA al met papieren en metalen alternatieven voor rietjes,.

Daarmee loopt de HEMA vooruit op het Europese verbod op wegwerpplastic dat in 2021 van kracht wordt.

Naast de rietjes verdwijnen ook plastic wegwerpborden, roerstaafjes en confetti uit het HEMA-assortiment.

Na het aanpakken van wegwerpplastic wordt het hele assortiment onder de loep genomen. “Onze volgende doelstelling is het totaal aantal verpakkingen verminderen met 25 procent in 2025.” Ook wil het bedrijf dat in dat jaar alle plastic producten 100 procent zijn gerecycled of van bioplastic zijn. Dat laatste is binnen de EU niet verplicht, benadrukt de woordvoerder.

