Evenementen Geschreven op 15-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Een meerderheid van de Haagse politieke partijen roept onder aanvoering van de Partij voor de Dieren de gemeente op om alleen nog herbruikbare bekers te gebruiken op evenementen.

De partijen willen zo het gebruik van zogenaamde single-use plastics verminderen. In de gemeente Leiden is al zo’n regeling van kracht.

Op festivals worden grote hoeveelheden plastic bekers gebruikt, waarvan een groot deel op de grond en in het water terechtkomt.

In de binnenstad van Den Haag eindigen de bekertjes in grote aantallen in de grachten. Ook worden ze nagenoeg niet gerecycled.

De Partij voor de Dieren pleit samen met D66, PvdA, GroenLinks, HSP, CDA en SP voor het gebruik van zogenoemde eco-bekers bij evenementen. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Als festivalbekers niet in de natuur verdwijnen worden ze in een afvaloven verbrand. Hierdoor gaan waardevolle grondstoffen verloren. Het is daarom goed als festivalorganisaties overstappen op herbruikbare bekers.”

Niet alleen gemeenten beginnen het gebruik van herbruikbare bekers in te voeren. Een aantal grote Nederlandse festivals zoals Lowlands en de Vierdaagsefeesten hebben zich al aangesloten bij de Plastic Promise, waarmee zij hergebruik willen bevorderen en bovendien plastic bekers hoogwaardig recyclen. Janneke Holman, PvdA: ‘Het is niet alleen beter voor het milieu, een biertje uit een eco-beker drinkt ook gewoon lekkerder weg.’

