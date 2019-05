Evenementen Geschreven op 29-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Bierbrouwer Grolsch gaat voor haar biermerken Grolsch en Kornuit starten met het gebruik van herbruikbare draagtrays op festivals.

De herbruikbare draagtrays zijn gemaakt van gerecycled plastic en gaan de huidige kartonnen trays vervangen.

Organisatoren van festivals krijgen de herbruikbare draagtrays in bruikleen. De bierbrouwer regelt de levering van de trays, de logistiek, reiniging en opslag.

De trays worden vervolgens middels een statiegeldsysteem via de festivalbars uitgegeven en naderhand weer ingenomen. Grolsch en Kornuit willen hiermee een bijdrage leveren aan het reduceren van de hoeveelheid afval op festivals, aan een schoner festivalterrein en het verder verbeteren van de festivalervaring van de bezoeker.

71% van de festivalbezoekers vindt duurzaamheid belangrijk. Als één van de groenste brouwerijen van Nederland wil Grolsch daarom de afvalberg op festivals aanpakken. De bierbrouwer is vorig jaar gestart met de inzet van herbruikbare drinkbekers op festivals. In navolging hiervan volgen nu de herbruikbare draagtrays. De inzet van deze draagtrays start tijdens Mañana Mañana in het weekend van 15 en 16 juni aanstaande. Daarna volgt de Zwarte Cross en vanaf 1 augustus zijn deze nieuwe draagtrays voor alle Grolsch en Kornuit festivals beschikbaar.

De Grolsch draagtray is gemaakt van gerecyclede Grolsch kratten; de Kornuit draagtray van gerecycled consumenten plastic. De nieuwe draagtray is geschikt voor vijf drinkbekers. De festivalbezoeker kan de tray gedurende het festival eenvoudig bewaren in zijn of haar broekzak om deze vaker te gebruiken. Het festivalterrein zal door de inzet van deze trays vanaf de start van het festival aanmerkelijk schoner zijn. Hopelijk draagt dit ook bij aan het bewustzijn van de festivalbezoeker om minder afval weg te gooien en meer plastic in te leveren voor hergebruik.

Koert van ’t Hof, Corporate Affairs Director Grolsch: “Duurzaam en verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse manier van werken. Via de meest uiteenlopende projecten brengen we dit in de praktijk. Zo ondersteunen we de Plastic Promise campagne ‘Never Give Up On Your Cup’. Het doel van deze campagne is om alle festivalbezoekers in Nederland aan te sporen plastic drinkbekers, flessen en nu dus ook draagtrays terug te brengen naar de bar of het inleverpunt zodat deze opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden. We stimuleren heel nadrukkelijk circulair denken en handelen. Onze brouwerij heeft een recyclepercentage van maar liefst 99,8%. Dit betekent dat bijna alles wat we in de brouwerij gebruiken, wordt hergebruikt in de keten. Vanuit deze gedachte kijken we ook naar festivals en willen we hieraan onze bijdrage leveren.”

Zie ook: Kornuit Gaat Herbuikbare Circulaire Drinkbekers Inzetten Op Evenementen by Grolsch – Boycot Cheersch: Weg Met De Thuistapsystemen by Grolsch – Kratten Voor Kornuit Bier Zijn Gemaakt Van Plastic Consumenten Afval