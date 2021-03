Geschreven op 19-2-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De Nederlandse stranden en Noordzee worden steeds schoner. Dat blijkt uit twintig jaar onderzoek naar strandafval, uitgevoerd door stichting De Noordzee.

Het laat zien dat gericht beleid en landelijke campagnes – zoals de jaarlijkse Boskalis Beach Cleanup Tour – succesvol zijn in het terugdringen van het afval in zee en op het strand.

De laatste jaren is de wereldwijde aandacht voor de gevolgen van afval in zee enorm gegroeid. Het lozen van afval op zee is inmiddels wereldwijd verboden, maar tegelijkertijd stroomt er jaarlijks ongeveer 8 miljoen ton plastic onze oceanen in (Jambeck et al., 2015). Dit is schadelijk voor de oceanen en de vele diersoorten die er leven.

Zeezoogdieren, vogels en vissen zien het afval – zoals stukjes plastic, dopjes of plastic zakjes – aan voor voedsel en raken verstrikt in afgedankte of verloren netten, touwen en vispluis. Meer dan 900 mariene soorten ondervinden inmiddels aantoonbare gevolgen van afval in zee. Ook in onze eigen Noordzee zijn de afvalproblemen groot.

Dit rapport bevat de bevindingen van het strandafvalonderzoek dat Stichting De Noordzee sinds 2001 uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat.

Ook geeft het inzicht in de resultaten van zeven jaar Boskalis Beach Cleanup Tour, de grootste landelijke strandopruimactie, georganiseerd door Stichting De Noordzee.

Naast een beeld van de huidige staat van de afvalproblematiek in de Nederlandse Noordzee, geeft het rapport een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan een schonere Noordzee.

