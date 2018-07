Geschreven op 4-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

In 2017 werd 57 procent van het huishoudelijke afval gescheiden ingezameld, tegen 49 procent in 2007. Huishoudens leverden vooral meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) en verpakkingen (pmd) apart in. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2017 werd per persoon gemiddeld 495 kg aan afval ingezameld, 13 procent minder dan in 2007. Daarvan was 362 kg fijn en 133 kg grof huishoudelijk afval, een afname van respectievelijk 13 en 11 procent. Voor beide afvalstromen geldt dat er naar verhouding steeds meer afval gescheiden wordt ingezameld en dus niet bij het restafval terecht komt.

Steeds meer gemeenten laten hun inwoners niet al hun afval gescheiden inleveren, maar laten het restafval nascheiden. Recyclebare stoffen worden dan achteraf uit het restafval gehaald en dus niet verbrand. Hierover heeft het CBS geen cijfers.

Van het fijn huishoudelijke afval worden vooral meer gft-afval en verpakkingen ingezameld. In 2007 werd per persoon 80,4 kg aan gft-afval ingezameld en dit nam toe tot 86,4 kg in 2017. De hoeveelheid ingezamelde verpakkingen nam in deze periode toe van 0,6 kg naar 15,4 kg per persoon. Papier wordt juist minder ingezameld, waarschijnlijk omdat het minder wordt gebruikt voor bijvoorbeeld kranten en tijdschriften. Ook de hoeveelheid fijn restafval neemt al jaren af, van 242 kg per inwoner in 2007 naar 181 kg in 2017.

In 2017 werd van alle soorten grof huishoudelijk afval alleen duidelijk meer houtafval ingezameld dan in 2007, een toename van 23,5 kg naar 25,6 kg per persoon. De hoeveelheid grof restafval daalde het meest, van 48,4 kg naar 33,4 kg per persoon. Dit betekent dat naar verhouding meer afval wordt gescheiden.

Met name op het platteland wordt afval gescheiden ingezameld. In 2017 werd in niet-stedelijke gebieden 70 procent van het afval gescheiden ingezameld. In zeer sterk stedelijke gebieden was dat met 31 procent het minst. In niet-stedelijke gebieden wordt voornamelijk meer gft-afval ingezameld.