Evenementen Geschreven op 25-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Het gemeentebestuur van Meise heeft 3.000 herbruikbare drinkbekers aangekocht. De bedoeling is om ze uit te lenen aan verenigingen voor fuiven, feesten en kermissen.

“Hiermee willen we de enorme plastic afvalberg van wegwerpbekers serieus terugdringen en de verenigingen ondersteunen”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA).

Jaarlijks belanden er een enorme hoeveelheden plastic in de natuur en in de oceanen. Al dat plastic richt zoals bekend heel wat schade aan en heeft vele jaren nodig om af te breken in het milieu.

Om die enorme afvalberg te verminderen stelde de Europese commissie een verbod in op allerlei plastic wegwerpvoorwerpen zoals besteken borden. De Vlaamse overheid is nog strenger en gaat vanaf 2020 ook plastic wegwerpbekers verbieden. Zie: Afvalplan Vlaanderen: Verplicht Gebruik Herbruikbare Bekers Op Alle Evenementen Vanaf 2020

Het gemeentebestuur van Meise wil alvast haar steentje bijdragen om de plastic afvalberg te verminderen. Daarom heeft de gemeente nu zo’n 3.000 herbruikbare drankbekers aangekocht. Die wil het gemeentebestuur uitlenen aan verenigingen om te gebruiken op hun fuiven, festivals, kermissen en andere festiviteiten.

“Want op vele evenementen zie je enorme hoeveelheden wegwerpbekers die rechtstreeks op de afvalberg belanden. Dankzij die herbruikbare bekers bespaar je een hele hoop plastic afval, het helpt de verenigingen en is goed voor het milieu”, aldus nog schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck.