Evenementen Geschreven op 12-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Vanaf 1 januari 2020 is het in Vlaanderen verboden om op publieke evenementen drank te serveren in wegwerpbekers.

De stad Kortrijk bereidt zich daar al op voor door op de Sinksenfeesten 25.000 herbruikbare bekers in omloop te brengen.

De bekers zijn van de sterke en krasbestendige kunststof polypropyleen gemaakt. De stadsbekers worden voortaan op alle publieke evenementen ingezet.

Weg met de hopen plastic wegwerpbekers ’s morgens vroeg op de feestpleinen tijdens Sinksen. De bekers slingeren overal rond en opruimen is veel werk. Hoeveel het er zijn? “Het valt niet precies uit te rekenen”, zegt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). “Het gaat sowieso over tonnen. Onaanvaardbaar als je Sinksen écht ecologischer wil maken.

Stadsgraficus Yves Debaes ontwierp een unieke stadsbeker met visjes erop, een knipoog naar een Leie zonder plastic afval. De stad liet 25.000 exemplaren maken bij Eco Cup, voor 8.000 euro en in samenspraak met de provincie. Het zijn matte bekers gemaakt van de kunststof polypropyleen. Ze kunnen meerdere keren hergebruikt worden. “Hoeveel hangt af van hoe intens je zo’n beker gebruikt. Maar ze zijn heel sterk. We probeerden er zelfs met sleutels krassen in te maken om dat te testen. Ze zien er ook niet snel vuil en versleten uit”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). “Het zijn bekers van 25 centiliter omdat dat de meest courante maat is.”

Zo’n 85 procent van de Sinksen-organisatoren gebruikt de stadsbekers. Ze zullen in omloop zijn in het Begijnhofpark en Boerenhol, aan de Leieboorden, op het Vandaleplein, de Houtmarkt, het Schouwburgplein en de Grote Kring, net zoals op de Vlasmarkt, in enkele cafés in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat én op Kortrijk Loopt. Er is dus een breed draagvlak. “Herbruikbare bekers inzetten is pas vanaf 2020 een verplichting. Maar we overtuigen nu al veel organisatoren om tegen 2020 voorbereid te zijn”, zegt schepen Herrewyn. Er wordt op enkele pleinen ook met andere herbruikbare bekers gewerkt, bekers van brouwerijen Omer Vander Ghinste en De Brabandere.

Een herbruikbare stadsbeker kost op Sinksen 1 jeton (1,10 euro). Wie de beker op het einde van een bezoek aan de Sinksenfeesten inlevert, krijgt een jeton terug. Wie dat wenst, kan die jeton trouwens meteen inruilen voor een stuk fruit of ander lekkers, als dank om de beker correct te gebruiken. Gaan bezoekers de bekers niet massaal meenemen naar huis, als hebbeding? “We kunnen er altijd bijbestellen, geen probleem”, zegt schepen Bert Herrewyn. “Want Sinksen is pas het startschot. We zetten de stadsbekers voortaan op alle publieke evenementen in Kortrijk in.”

Maar is dat alles de moeite wel waard? “Zeker”, benadrukt Bert Herrewyn. “We vermijden bergen wegwerpbekers, wat minder afvaltransport en -verbranding en een gunstiger restafvalcijfer oplevert. We leveren trouwens ook op andere vlakken inspanningen. Het drukwerk voor Sinksen is een mooi voorbeeld. We werken veel meer digitaal. Zo zijn er nu nog 600 in plaats van 1.000 affiches, 10.000 in plaats van 20.000 programmafolders en geen flyers meer, vroeger waren er 5.000.

