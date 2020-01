Geschreven op 24-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

FrieslandCampina introduceert papieren rietjes voor alle Europese verpakkingen met een rietje.

In een jaar tijd worden meer dan 100 miljoen plastic rietjes door een meer duurzame, papieren variant vervangen.

FrieslandCampina loopt hiermee een jaar voor op het EU-verbod op wegwerpplastic rietjes.

Na de recente introductie van een recyclebare kaasverpakking is dit een nieuwe stap op weg naar minder plastic.

FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid en maakt daarom snelheid in het reduceren van plastic. De rietjes op kleinverpakkingen van de eigen merken in een aantal grote landen binnen de Europese Unie worden als eerste vervangen. In Nederland gaat het daarbij om de merken Chocomel, Fristi, Campina en Optimel; in België om Cécémel, Joyvalle, Fristi; in Hongarije om Pöttyös en in het Verenigd Koninkrijk om Yazoo.

Ook buiten de Europese Unie start FrieslandCampina met papieren rietjes voor het merk Dutch Lady in Hongkong. Voor de plastic wikkels die uit hygiëne overwegingen om de rietjes zitten, is nog geen kwalitatief en hygiënisch alternatief voorhanden. Zodra dat er is, zal FrieslandCampina ook de plastic beschermwikkels om de rietjes vervangen.

De rietjes die FrieslandCampina introduceert zijn van gecertificeerd papier. Patrick van Baal, Global Director Packaging Development bij FrieslandCampina: “Het is niet eenvoudig om een stevig papieren rietje te ontwikkelen, dat buigbaar is, hygiënisch en niet te snel zacht wordt bij het drinken. Bovendien moet het rietje ook afbreekbaar zijn, voor als het per ongeluk in de natuur komt. Na veel testen is het gelukt om een rietje te ontwikkelen dat aan al deze eisen voldoet.”

?

Zie ook: FrieslandCampina Opent Duurzaam BREEAM Very Good Distributiecentrum DC Noord In Meppel – Ruim 800.000 Zonnepanelen op Daken Leden-Melkveebedrijven FrieslandCampina by GroenLeven – Visie 2025 Melk met Meerwaarde by FrieslandCampina: Verduurzaming van de Zuivelketen – FrieslandCampina: Klimaatneutraal Groeien met Route 2020 – FrieslandCampina Kiest voor FSC Verpakking: Appelsientje Als Eerste Merk – Over Communicatie, Hollands Fruit en Turks Fruit in Appelsientje by FrielandCampina – De Klimaatneutrale Verpakking Voor Ecomel Biologische Zuivel by FrieslandCampina – Camminghaburen in Leeuwarden Krijgt Restwarmte van FrieslandCampina – Jumpstart De Groenste Energiecentrale: 130 Miljoen Euro Subsidie voor Monomestvergisters