Agenda, Evenementen Geschreven op 16-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De 29e editie van Festival van 15 tot en met 25 augustus 2019 in de stad Groningen stapt dit jaar over op herbruikbare harde plastic bekers. Het gaat om zogeheten hardcups, die tegenwoordig al op veel festivals worden gebruikt.

Het Terrassen Festival in Stad zette vorige maand ook volledig in op de harde plastic bekers. Bezoekers moesten wel bij het eerste drankje 4 euro betalen voor het gebruik ervan. Na afloop konden ze niet worden ingeleverd.

De organisatie van Noorderzon pakt het anders aan en besluit om geen geld te rekenen voor de hardcups. ‘We hebben geen afsluitbaar terrein. En het is niet helemaal klantvriendelijk’, zegt woordvoerder Milou de Boer.

Bang dat de beker alsnog een wegwerpproduct wordt, is de organisatie niet. ‘We zorgen dat we voldoende inleverpunten hebben. Ook zijn er vrijwilligers op de been die de bekers innemen. Natuurlijk zullen we her en der nog wel een beker in de bosjes vinden, maar daar zijn we op voorbereid.’ Plastic helemaal afschaffen is helaas nog niet mogelijk, vertelt De Boer.