Evenementen Geschreven op 30-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Het jaarlijkse Festival aan Zee heeft afgelopen weekend ongeveer 16.500 mensen naar De Panne gelokt. Het gratis muziekfestival zette tijdens de vijftiende editie extra in op duurzaamheid.

Net als in 2018 konden de bezoekers voor een euro hun eigen herbruikbare beker huren.

“Aan het verhaal van de herbruikbare bekers kwam dit jaar een extra luik”, aldus organisator Jeroen Verdonck. “De herbruikbare bekers werden ter plaatse afgewassen in de mobiele wasstraat. Daarna gaat het afwaswater naar het mobiele plantensysteem, waar het gezuiverd wordt. Met dat water zal gemeente De Panne de bloemen en planten besproeien.”

Daarnaast probeerde Festival aan Zee ook carpoolen aan te moedigen, door een gratis parkeerplaats vlak bij het festivalterrein als beloning aan te bieden.

Nieuw dit jaar op Festival aan Zee is de cup keeper. De cup keeper is een handig gadget waar je tot wel 6 drankjes in kan vervoeren.

De cup keeper is gemaakt van hard plastic dus kan je het meerdere malen gebruiken.

Je cup keeper koop je tijdens Festival aan Zee aan de toog voor 2 bonnen.

Geen gesukkel meer dit jaar om pintjes te brengen naar je vrienden.

