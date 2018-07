Geschreven op 14-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Grijparmen aan waterkrachtcentrales zorgen er voor dat geen afval terecht kan komen in de turbines om te vermijden dat deze beschadigd geraken. In 2017 haalde Luminus 721 ton afval uit de Maas en recycleerde dat op eigen kosten.

EDF Luminus heeft niet alleen het meeste aantal windturbines op land, vandaag 164 om precies te zijn, maar is ook nummer 1 op het vlak van waterkrachtenergie in België. Het bedrijf baat 6 waterkrachtcentrales uit langs de Maas en 1 langs de Samber. Samen zijn ze goed voor een geïnstalleerde capaciteit van 67 MW. Zo wordt lokaal groene energie geproduceerd voor gemiddeld 60.000 gezinnen.

Om de turbines van de centrales te beschermen zijn ze uitgerust met grijparmen die afval uit het water “vissen”. De hoeveelheid afval die stroomopwaarts van de waterkrachtcentrales uit de Maas wordt gehaald, nam af in 2017 (-31%) door de weersomstandigheden. Door de zwakke regenval en het lage niveau van de Maas is er minder afval stroomopwaarts van de waterkrachtcentrales terecht gekomen.

In 2016 haalde EDF Luminus zo maar liefst 1056 ton afval uit de Maas, een record. Dit afval werd in zijn totaliteit gesorteerd en gerecycleerd, in 2017 voor een kostprijs van ongeveer 86.000 euro, volledig gedragen door het bedrijf zelf.

Zie ook: Grootste Windmolenpark van Wallonië Met 26 Windmolens by EDF Luminus – Zes Nieuwe Windturbines bij Katoen Natie in Kallo by EDF Luminus – Gigantische Batterij Voor Gentse Stadsverwarming by EDF Luminus