Geschreven op 2-4-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De Duitse retailer Kaufland stapt over van de plastic wegwerpdeksel voor yoghurt- en roomkaasproducten naar een herbruikbare deksel.

De nieuwe herbruikbare deksel wordt toegepast voor het eigen merkassortiment bestaande uit de Kaufland-merken K-Classic, K-Free en K-Take it veggie.

Door eenmalige deksel weg te laten en een herbruikbare deksel beschikbaar te maken, bespaart Kaufland 60 ton plastic per jaar.

Om melkproducten luchtdicht in de koelkast te kunnen afsluiten en langer mee te kunnen gaan, bevatten verpakkingen van yoghurtbekers en andere melkproducten meestal een plastic deksel naast de afdichtende afdichtfolie, die kan worden gebruikt om de beker na opening weer te sluiten.

Bij Kaufland is deze deksel nu weggelaten. In plaats daarvan wordt de consument aangemoedigd om een duurzaam en herbruikbaar alternatief te gebruiken, het herbruikbare deksel. De herbruikbare deksel is vaatwasmachinebestendig en kan worden gebruikt voor alle 500 g yoghurtpotten en verschillende andere volumes. Het is gemaakt van voedselveilig materiaal en kan worden gerecycled.

De Schwarz Group, die samen met de retaildivisies Lidl en Kaufland een van de grootste internationale retailbedrijven is, is zich bewust van en neemt verantwoordelijkheid voor het milieu. Met Reset Plastic, dat in 2018 werd gelanceerd, heeft het een holistische, internationale strategie ontwikkeld die is onderverdeeld in vijf actiegebieden: preventie, (her)ontwerp, recycling, verwijdering, innovatie en onderwijs. Dit om de visie van “minder plastic – circulair” te realiseren.

De vijf leidende principes van de actiegebieden van Reset Plastic: Reduce – We vermijden plastic waar mogelijk en duurzaam. Redesign – We ontwerpen producten zodat ze recyclebaar zijn en cycli sluiten. Recycle – We verzamelen, sorteren, recyclen en sluiten recyclingcycli. Remove – Wij ondersteunen het verwijderen van plastic afval uit het milieu. Onderzoek – innovatie en onderwijs – We investeren in onderzoek en ontwikkeling voor innovatieve oplossingen en bieden informatie over recycling en behoud van hulpbronnen.