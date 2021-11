Geschreven op 8-11-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Ben jij al die onnodige (plastic) verpakkingen voor levensmiddelen en andere producten ook zat en wil je er wat aan doen? Bibliotheek Rijn en Venen en Zero Waste Nederland organiseren op zaterdag 20 november van 09:30 tot 12:00 uur de Zero Waste Tour.

De Zero Waste (Bike) Tour wordt georganiseerd door het Huis van Duurzaamheid van de Bibliotheek in samenwerking met Zero Waste Nederland en vindt plaats in de Europese Week zonder Afval (EWWR). Niet alleen in Alphen aan den Rijn, maar tegelijkertijd ook in 23 andere steden in Nederland. Patricia, Nora en Diana zijn in Alphen de lokale gidsen.

De Zero Waste Tour start om 09:30 uur bij de Bibliotheek in het centrum van Alphen (Aarkade 10) en zal gedeeltelijk lopend (in Alphen Centrum) en gedeeltelijk op de fiets (naar winkelcentrum De Baronie) worden afgelegd. Tot slot praat je na op het Duurzaamheidsplein in de Bibliotheek. Er wordt rekening gehouden met de geldende coronaregels.

Leven zonder afval? Dat kan! Geen onnodige verpakkingen meer, nooit meer wegwerpplastic gebruiken, dat voelt niet alleen een stuk beter… het spaart ook geld uit én het verrijkt je leven. Hoe breng je jouw afval-output terug tot (bijna) nul, zonder in te leveren op dingen die het leven leuk maken? Talloze Zero Waste enthousiastelingen vogelden precies dat uit. Op deze website verzamelen we de tips & tricks van de zero waste community. Voel je vrij: zoek op, draag bij!

Zero Waste Nederland staat voor een wereld waarin afval niet bestaat.

Leven zonder afval achter te laten voelt goed. Tegelijk beseffen we ons dat het een druppel in de plastic oceaan is. Om verandering te brengen, moeten de Zero Waste principes uitgroeien tot de nieuwe norm!

Zero Waste Nederland is het platform dat ons verder brengt. Samen zetten we afvalvermindering in de spotlights, maken we zero waste oplossingen bekend en geliefd en bewegen we overheden, organisaties en bedrijven vooruit.

De tijd dat je iedereen een plastic tasje meegaf is voorbij. Het grote publiek is gewend aan de eigen tas. Laten we doorpakken! Met onze raamsticker laat je als middenstander weten dat je niet opkijkt van meegebrachte broodzakken, bakjes en bekers. En dat valt bij steeds meer klanten in goede aarde. Hij is al te zien op meer dan 7000 plekken in Nederland. Help jij met plakken?