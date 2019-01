Geschreven op 30-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Een afvalvrij kantoor, kan dat? Het is in ieder geval mogelijk om een flinke stap in te maken met de Wegwijzer Afvalvrije Kantoren.

Deze handige wegwijzer is bedoeld voor facility managers die een sleutelpositie innemen bij het voorkomen en het scheiden van afval op kantoor en zo mee werken aan een circulaire economie.

De wegwijzer staat boordevol praktische tips en voorbeelden die elke facility manager kan helpen bij zowel de inkoop, het gebruik als de eindfase van gebruik. De Wegwijzer Afvalvrije Kantoren is ontwikkeld op initiatief van Rijkswaterstaat (VANG Buitenshuis) samen met Facilitair Management Nederland (FMN), RHDHV en PHI factory. Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt – en die vergelijkbaar is met huishoudelijk afval – te halveren. Het doel is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo stappen zetten naar een circulaire economie.

