Geschreven op 31-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Geweldig. We hebben er weer een opruim actie bij. Na de Boskalis Beach Clean Up Tour die op 15 augustus eindigde en de National Geographic Beach Clean Up op zondag 24 juni is het op zaterdag 15 september tijd voor de TUI Beach Clean Up.

Verder is er natuurlijk ook nog de Keep It Clean Day op vrijdag 21 september en maart volgend jaar is er weer de Landelijke Opschoondag.

En dan is er natuurlijk nog de wereldwijde World Clean Up Day ook op zaterdag 15 september.

En voor wie het nieuwe jaar goed wil beginnen is er het overbekende Nieuwjaarsvegen.

Het einde van een lange, tropische zomer nadert. Tijd om nog één keer het strand op te gaan. En dan niet om op je handdoekje of ligbed van het zomerse weer te genieten, maar om samen met reisvakgenoten de handen uit de mouwen te steken en een schoon strand achter te laten. TUI organiseert op zaterdag 15 september de TUI Cleanup Day op het strand van Scheveningen en nodigt naast TUI collega’s ook vakgenoten van harte uit om mee te doen.

Dit is het tweede jaar dat TUI Nederland het Scheveningse strand op gaat voor een beach clean up. Vorig jaar met een enthousiaste groep collega’s, familie en vrienden. Dit jaar hopelijk met een nog grotere groep. Want we genieten met heel veel mensen van onze prachtige stranden maar we zijn er met elkaar ook verantwoordelijk voor ze mooi en schoon te houden. Overigens is het die dag World Clean Up Day, dus een beter moment om het strand op te ruimen is er niet!

Zin om mee te doen met de TUI Cleanup Day? Geef je dan uiterlijk 3 september op via dit inschrijfformulier.

