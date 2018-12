Geschreven op 2-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Op initiatief van de Universiteit Utrecht (UU) komt een enorme plastic walvis gemaakt van vijf ton zwerfafval naar Utrecht. Om precies te zijn: naar de Catharijnesingel voor TivoliVredenburg.

Het kunstwerk, de ‘Skyscraper’, zal zes maanden in Utrecht te bezichtigen zijn. Daarna zal het doorreizen naar Parijs en vervolgens naar andere steden in de wereld.

De UU was de eerste partij die vroeg of de plastic walvis ook ‘op reis’ kon. Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht en programmaleider van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, was voor een conferentie over duurzaamheid in Brugge. Daar zag ze het kunstwerk Skyscraper. Ze was onder de indruk van het kunstwerk en onderzocht de mogelijkheden om het naar Utrecht te halen. De walvis is in het bezit van een museum in Brugge en zij gaven aan het kunstwerk graag uit te willen lenen. Inmiddels zijn er meer bestemmingen bekend, na Utrecht gaat de walvis naar Parijs, en daarna naar Japan. De walvis is gemaakt van plastic dat is aangespoeld op Hawaii. Van oude jerrycans tot gedumpte apparaten – en alles daartussenin.

“De plastic walvis komt op een plek te liggen waar iedere dag zo’n 38.000 mensen langs komen, dus we verwachten veel enthousiaste reacties. De UU wil met dit project aandacht vragen voor de plastic soep in het algemeen, en ons onderzoek naar duurzaam waterbeheer in het bijzonder. Gedurende het half jaar dat de walvis in Utrecht ligt, worden er tal van activiteiten rondom dit thema georganiseerd, waaronder onze conferentie, die deels over plastic soep gaat: Circular Economy, an answer to the plastic soup.”, aldus Tim van Ham, persvoorlichter bij de Universiteit Utrecht.” Zie ook: Circular Economy: An Answer To The Plastic Soup? by Utrecht University

Skyscraperis een kunstwerk ontworpen door het Amerikaanse bureau StudioKCA, waarmee de makers aandacht willen vragen voor de problemen van de plastic soep in de oceaan. Het bureau ontwierp het kunstwerk op uitnodiging van de Triennale Brugge, een expositie met als thema ‘liquid city’, vloeibare stad. Met dit kunstwerk wil StudioKCA laten zien hoeveel plastic er in de oceanen terechtkomt. In onderstaande Kickstarter video vertellen ze hoe het kunstwerk tot stand kwam. Met de kickstarter campagne haalde het ontwerpbureau meer dan het benodigde bedrag van 15.000 dollar op om het kunstwerk te realiseren.

