Zo, we hebben er weer een Beach Clean Up actie bij.

Na de Boskalis Beach Clean Up Tour die in augustus op de agenda staat is het nu tijd voor de National Geographic Beach Clean Up op zondag 24 juni 2018.

Ook deze opruimactie van de Nederlandse stranden wordt georganiseerd door stichting De Noordzee.

Er zijn twee locaties, met elk twee routes: in Scheveningen en in Zandvoort. Vanaf beide startpunten kun je kiezen voor een kortere of een langere etappe.

Startlocatie 1 is bij Strandpaviljoen Buiten in Scheveningen: Zeehond-etappe, 3 km geschikt voor families met kinderen en de Jan van Gent-etappe, 6 km geschikt voor iedereen, iets te lang voor kinderen.

Startlocatie 2 is bij Strandpaviljoen Ahoi in Zandvoort: Bultrug-etappe, 10 km etappe voor echte diehards en de Hondshaai-etappe van 5 km geschikt voor iedereen, kinderen vanaf 10/12 jaar.

Een team van stichting De Noordzee begeleidt deze etappes en zij kunnen onderweg meer vertellen over het afval dat je op het strand vindt.

Je wordt om 10.00 uur verwacht op de startlocatie. Daar krijg je koffie, thee of iets fris te drinken. Vervolgens krijg je uitleg over hoe de dag eruitziet. Na de ontvangst rijden we in bussen naar de vier verschillende startlocaties op het strand. Vanaf daar lopen we al opruimend terug naar het strandpaviljoen waar we ’s ochtends zijn begonnen.

Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk afval op te ruimen. Rond 13.00 uur pauzeren we op het strand en is er tijd om te lunchen. Neem wel je eigen lunch mee! Hierna vervolgen we onze weg. Zodra we bij het paviljoen zijn aangekomen krijg je van ons weer een drankje en kijken we hoeveel kilo afval we samen hebben opgeruimd.

Doe je ook mee? Schrijf je dan hier in voor één van de etappes van de National Geographic Beach Clean Up 2018 en maak het strand afvalvrij. Kijkt u ook nog even naar de spelregels.

