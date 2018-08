Agenda Geschreven op 11-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Om aandacht te vragen voor het vele plastic waarin voedsel wordt verpakt, begint Greenpeace de zogeheten Mispaksel-verkiezing. De organisatie verzamelt vanaf vandaag foto’s, filmpjes of vlogs over onnodige verpakkingen waar mensen zich aan ergeren.

Met deze verkiezing wil Greenpeace aandacht vragen voor de belachelijke hoeveelheid onnodig wegwerpplastic waarin voedselproducten verpakt zitten. Verpakte bananen, uitdeelzakken snoep, individueel verpakte theezakjes, enzovoorts. Voedselbedrijven en supermarkten zijn verslaafd aan dit goedkope en makkelijke goedje. Maar onze oceanen en de dieren die daarin leven betalen de prijs.

Op de meest afgelegen plekken op aarde en in zee worden Coca-Colaflesjes, Twix-wikkels en andere plastic verpakkingen teruggevonden. Dit kan en moet anders!Supermarkten en voedselbedrijven hebben de open. We moeten dit probleem bij de bron aanpakken en toe naar een wereld zonder wegwerpplastic.lossing in handen. Zij moeten investeren in alternatieven. We moeten dit probleem bij de bron aanpakken en toe naar een wereld zonder wegwerpplastic.

Meedoen? Ga naar de supermarkt en kies jouw ultieme #Mispaksel. (Let op! Alleen voedselverpakkingen doen mee!). Maak een leuke foto, film of vlog van dit product. Plaats je inzending voor 6 september op Facebook, Twitter of Instagram met de hashtag #Mispaksel. (Liever mailen? Stuur je inzending naar Greenpeace). That’s it! Wie weet zie je jouw inzending terug in de top 5 en dingt ie mee naar de felbegeerde #Mispaksel trofee. De trofee wordt uitgereikt aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het winnende #Mispaksel, met de oproep om deze plastic waanzin te stoppen.

Uit alle inzendingen worden de vijf meest frustrerende plastic verpakkingen gekozen. Tussen 12 en 26 september kun je vervolgens stemmen op het #Mispaksel, de trofee voor de meest belachelijke en verspillende plastic voedselverpakking.

