Geschreven op 12-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De gemeente Rotterdam voegt opnieuw een elektrisch voertuig toe aan haar wagenpark. Dit keer gaat het om de e-Swingo, een elektrische veegmachine.

De e-Swingo is een kleinere variant dan de traditionele veegmachines en veegt onder andere fietspaden en winkelplinten schoon.

Met deze elektrische veegmachine gebeurt dat voortaan zonder uitstoot omdat hij elektrisch rijdt.

De e-Swingo is uitgevoerd met een zogenoemde datacontroller. Deze verzamelt tijdens het gebruik waardevolle informatie over de veegwerkzaamheden en houdt de route bij. Ook wordt het energiegebruik uitvoerig gemeten. Dit levert een schat aan informatie op. Met die data kan de gemeente de planning van de reinigingswerkzaamheden zo efficiënt mogelijk plannen en de laadinfrastructuur zo goed mogelijk inrichten.

De gemeente Rotterdam wil uiterlijk in 2030 haar wagenpark volledig emissievrij hebben. Op dit moment heeft Rotterdam al 527 elektrische scooters en fietsen, 213 elektrische- en 204 hybride personenwagens, 37 elektrische bestelbussen, 2 hybride en 2 volledig elektrische vuilniswagen en 3 kleinere elektrische veegmachines. En nu dus ook een elektrische veegmachine van het merk Swingo.

‘Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven’, licht wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) toe. ‘Daarom zijn we begonnen om al onze voertuigen te vervangen door elektrische varianten. Elektrische vuilniswagens en veegmachines zijn niet alleen schoner, maar ook veel stiller. In meerdere opzichten dus een aanwinst.’

Zie ook: Gemeente Groningen Kiest voor Waterstof Voertuigen: Afvalwagen, Veegwagen en Personenauto’s – De LI-ON Power Pro: De Elektrische Huisvuilwagen by GeesinkNorba – Amsterdam Gaat Hybride Vuilniswagens Inzetten voor Schonere en Gezondere Lucht – De Eerste Elektrische Vuilniswagen van Nederland in Rotterdam, Den Haag, Groningen en Zutphen – Schiphol Duurzaam: Duurzame Initiatieven op Schiphol Airport, De Elektrische Vuilniswagen Binkie – De Mitsubishi FUSA Canter Eco D: De elektrische vuilniswagen van de toekomst – All-Electric SITA Trash Truck Cleans Up a Dirty Job in Paris – Hytruck C8HE: Het eerste volledig energieneutrale (nul-emissie) transportvoertuig – De CityCat 2020EV Elektrische Veegmachine by Bucher Municipal – Schone Stad Door Elektrische RAVO Veegmachine In Haarlem – Greenmachine Tennant 500ZE Zero Emission Elektrische Veegmachine by WALO – Den Haag Kiest Voor Elektrische Veeg- En Reinigingswagens In 2030 – De HD Tenax Electra 2.0: De Volledig Elektrische Straatveegmachine by HD van Dijk – Introductie van de BOSCHUNG S2.0, volledig elektrisch aangedreven compacte veegmachine