Geschreven op 4-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

VDL kondigde eerder dit jaar aan een eigen model te hebben ontwikkeld van de elektriche afvalverzamelfiets. Eerder werkte het samen met de Baetsengroep om een fiets te produceren specifiek voor de pilot in Waalre.

“In navolging op de pilot ‘afval ophalen met de grondstoffenfiets’ die vorig jaar is gestart in gemeente Waalre, komt VDL Containersystemen nu met een geheel eigen ontwerp van de afvalfiets.

Behalve dat het totale gewicht nu komt op een kleine 700 kg inclusief bestuurder, blijft de opzet hetzelfde. De afvalfiets haalt voedselresten, luiers, restafval en PMD (plastic, metaal, drankenkartons) op. Uitgerust met vier containerbakken verdeeld over de fiets en een aanhanger, is het geheel ongeveer 5 meter lang maar kan desondanks haaks draaien om in elk straatje, hofje of wijk te kunnen komen.

De fiets is elektrisch en voorzien van een kleine accu waarmee een vast aantal ritten per dag afgelegd kunnen worden. Het legen gebeurt via de onderzijde. Wanneer de volgeladen fiets in een speciaal geprepareerde stellage parkeert, kunnen de bakken kippen waarbij de onderzijde openklapt en het verzamelde recycle materiaal eruit glijdt in een grote standaard afzetcontainer.

VDL introduceerde de fiets op de IFAT Entsorga in München, waar het direct een prijs schijnt te hebben gewonnen voor het ontwerp. Een wethouder van Waalre, die voorstander was van de invoering van de fiets, zegt dan ook dat meerdere gemeenten al bij VDL hebben aangeklopt om meer informatie te krijgen.