Hergebruik-Kringloop 12-9-2018

Elk jaar bereiken 1,5 miljard banden het einde van hun leven. De overgrote meerderheid wordt gedumpt of verbrand, waardoor enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen en zeer waardevolle bronnen worden vernietigd.

In plaats van dumpen, verbranden of vermalen, hergebruikt het Nederlandse bedrijf Black Bear oude autobanden. Er is een markt voor het restproduct carbon black, maar er zijn nog geen fabrieken.

Om dit probleem met de afvalband op te lossen, heeft Black Bear een uniek carbonisatieproces ontwikkeld om gebruikte banden om te zetten in teruggewonnen Carbon Black (rCB). Het bedrijf heeft nu met succes een groeifinancieringsronde van 11 miljoen euro afgesloten.

Met de riante investering wil het bedrijf het milieuvriendelijke proces verfijnen en de technologie wereldwijd gaan introduceren. Dit brengt het Nederlandse cleantechbedrijf uit Nederweert een cruciale stap dichterbij het brengen van de circulaire economie naar banden.

Vier nieuwe partners zijn stakeholders geworden: de grootste Nederlandse bankmaatschappij ING Groep, twee in Nederland gevestigde investeringsbedrijven 5square en Social Impact Ventures, evenals het conglomeraat SCG uit Thailand (Azië). “Dit nieuwe consortium betekent veel meer dan alleen nieuw kapitaal”, zegt CEO Martijn Lopes Cardozo. “Het zijn strategische partners, die een sleutelrol zullen spelen in de ontwikkeling van onze technologie en die onze internationale roll-out zullen versnellen.” Bestaande investeerders waaronder de oorspronkelijke financiers Chemelot Ventures en DOEN Participaties (Ventures) hebben ook bijgedragen aan de ronde.

Black Bear’s prototype-installatie op industriële schaal is gevestigd in Nederweert, Nederland. Het is in staat om jaarlijks meer dan 1 miljoen afvalbanden te verwerken, met een productie van 5000 ton Carbon Black, 5000 ton biobrandstof, 3000 ton staal en een megawattuur groene stroom. De fabriek wordt in samenwerking met Kargro, een van Europa’s meest vooraanstaande bandenrecycleraars, geëxploiteerd.

Carbon Black is essentieel voor de productie van banden, technische rubberen producten, inkten en coatings. Het wordt gevonden in de inkt van pennen, smartphone-covers of in iets dat zwart geverfd is, maar helaas wordt Carbon Black traditioneel geproduceerd door olie te verbranden. Banden bevatten echter ongeveer 30 procent Carbon Black – en daarmee een kans om meer mee te doen. Black Bear biedt nu de eerste Cradle-to-Cradle Certified herstelde Carbon Black aan klanten over de hele wereld. Een van de meer dan 30 klanten is AkzoNobel: het coatingsbedrijf is een van de vroegste klanten van de fabriek en gebruikt de grondstof om poedercoatings te maken.