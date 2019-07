Geschreven op 18-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De nieuwe Brusselse regering verklaart in het regeerakkoord om het statiegeldsysteem op blikjes en plastic flessen in te voeren.

Die beslissing werd genomen in de strijd tegen zwerfvuil, omdat veertig procent van het zwerfafval bestaat uit plastic flessen en blikjes.

De regering nam de beslissing om een systeem van statiegeld in te voeren voor blikjes en plastic flessen in het kader van een ‘proper gewest’. ‘Een proper gewest is van essentieel belang voor de levenskwaliteit van de Brusselaars’, staat te lezen in het akkoord. ‘Het is ook het eerste beeld dat de vele bezoekers van Brussel krijgen.’ Het is nog niet duidelijk hoe de specifieke uitwerking van het systeem in elkaar zal zitten.

Het statiegeld is volgens milieuorganisatie Recycling Netwerk een mooie doorbraak in de strijd tegen zwerfafval. Volgens Recycling Netwerk zal het systeem zorgen voor een reductie van zwerfvuil met 70 tot 90 procent. ‘Nu is het aan de drankenproducenten en supermarkten om de uitgestoken hand aan te nemen’, reageert de organisatie.

De Vlaamse regering besliste in juli 2018 om voorlopig geen statiegeld in te voeren. ‘Wij willen niet dat alle Vlamingen moeten opdraaien voor zij die zich niet aan de regels houden’, zei minister van Omgeving Joke Schauvliege vorig jaar. ‘De sector moet een forse financiële bijdrage leveren voor het handhaven en sensibiliseren.’ Pas vanaf 2023 zal aan de verpakkingssector gevraagd worden om een statiegeldsysteem of beloningssysteem in te voeren als blijkt dat de doelstelling van 90 procent recyclage niet wordt gehaald.

Het Waalse parlement keurde in 2018 een proefproject goed rond het vrijwillig terugbrengen van blikjes, ook in het kader van de strijd tegen zwerfvuil. Wie in één van de deelnemende gemeenten een blikje terugbrengt naar een machine op een openbare plaats of handelsplaats, krijgt een premie van vijf eurocent. CDH wilde na evaluatie dat statiegeld werd ingevoerd op 1 juli 2019, maar MR wilde eerste de mogelijk nadelige effecten in kaart brengen. Die kwestie komt ongetwijfeld op de agenda van de volgende Waalse regering.

In Nederland is de invoering van statiegeld op plastic flesjes voor de zoveelste keer op de lange baan geschoven tot eind 2020. Een beslissing over het invoeren van statiegeld op deze flesjes vindt in het najaar van 2020 plaats. Bij eventuele invoering worden kleine winkeliers ontlast. Het nieuwe doel voor het bedrijfsleven is 70 tot 90 procent minder plastic drankflesjes in het zwerfafval en 90 procent recycling van kleine plastic drankflessen. Als die doelen niet gehaald worden, wordt in het voorjaar van 2021 statiegeld ingevoerd.

Statiegeld op blikjes is voorlopig nog helemaal niet in beeld in Nederland. “Statiegeld op blikjes is een ander vraagstuk dan dat van plastic flesjes”, zei Van Veldhoven donderdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de circulaire economie. “Bij plastic gaat het ook over onze gezondheid, daarom heeft dat voor mij prioriteit”, aldus de bewindsvrouw. Het opruimen van blikjes wordt geschaard onder een bredere aanpak van zwerfafval dat periodiek zal worden gemonitord en waarover de Kamer zal worden geïnformeerd.

Caribisch Nederland doet het gebruik van wegwerpplastic in de ban. Saba, Sint Eustatius en Bonaire tekenen daartoe een overeenkomst met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en Waterstaat). De intentie is om met hulp van de Rijksoverheid snel een einde te maken aan het gebruik van wegwerpplastic in Caribisch Nederland. Uiterlijk 2021 willen de drie eilanden stoppen met het gebruik van wegwerpplastic. Zie ook: Verbod Op Single Use Plastic Op Curaçao: Herbruikbare Bekers Op Fuikdag

In Frankrijk werd eerder deze maand beslist om statiegeld in te voeren. Schotland Gaat Statiegeld Invoeren Op Plastic, Glas En Blikjes by Zero Waste Scotland. Statiegeldsysteem in Engeland wordt ingevoerd: De Britse regering heeft aangekondigd een statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en flessen van glas en plastic. Daarmee hoopt de regering meer te kunnen recyclen en de vervuiling op het land en in de zee tegen te gaan. Ook in Europees verband wordt er al geruime tijd gesproken over het verbieden van single-use plastic. Zie Ban On Single-Use Plastic Across Europe Coming Soon

