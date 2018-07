Agenda Geschreven op 22-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Bites & Beats, het food- en music event van de IJmond, kiest voor 100% duurzaam bij de organisatie van het evenement dit jaar. Op zondag 26 augustus barst het feest ook dit jaar weer los.

Dit jaar wordt het festival voor het eerst georganiseerd door Wouter de Rooij van DitIsSunSea en Xander Kleijne van Het Dorrup. Deze twee ras ondernemers hebben hiermee het stokje over genomen van JCI IJmond, die de voorgaande vijf jaar het event succesvol heeft weten neer te zetten. Met de overname slaat de organisatie dit jaar een nieuwe route in: Bites & Beats 2.0: 100% Duurzaam.

Het festival staat dit jaar in het teken staat van 100% duurzaamheid. ‘Wij doen niet mee met de plastic zee’, zoals de twee heren dit zelf zeggen. We willen van Bites & Beats een duurzaam en milieubewust evenement maken, door zoveel mogelijk gebruik te maken van recyclebare materialen. Wat merk je hiervan als bezoeker?

Bij aankomst zal je door een entree poort lopen, waarbij je langs onze duurzame kassa wordt geloodst. Hier betaal je een bedrag van 4 euro aan entree. Maar eigenlijk is dit geen echt entree geld, want in ruil hiervoor krijg je als bezoeker je eigen Bites & Beats glas, een zogenaamde hard cup, die je gedurende het event eigenlijk min of meer ‘huurt’. Bij de foodtrucks en stands zullen deze glazen gereinigd worden voordat je een nieuw drankje neemt of een ander drankje wenst te proeven.

De hard cup is dus je entree bewijs, deze kan niet ingeruild worden voor geld. Je kunt deze wel na afloop doneren bij het verlaten van het terrein aan het GoedeDoelenFonds van JCI IJmond. Met deze donatie steun je dan direct lokale goede doelen. ‘Op deze manier gaan we het gebruik van plastic tegen, voorkomen we vertrapte bekers en bieden we de bezoeker tevens een manier om het goede doel te steunen. Kortom, 100 % duurzaam, een mooi uitgangspunt voor dit prachtige event’, volgens Xander en Wouter.

Bites & Beats start zondag 26 augustus om 12:00 uur op het terrein van Slot Assumburg te Heemskerk.

Zie ook: Herbruikbare Eco-glazen Beter voor het Milieu: Minder Afval – Schone Evenementen: Gebruik Herbruikbare Statiegeld Ecoglazen om Afval te Voorkomen – Veel Milieuwinst door Eco-glazen (PDF) – Afvalmanagement bij evenementen steeds belangrijker – Afvalarme evenementen – Bioplastic PLA bekers geen zegen voor het milieu – Het Rapport Bioplastics by OVAM: Bioplastics Zijn Niet Automatisch Milieuvriendelijker – Geen Wegwerpplastic Meer Op Amsterdamse Festivals en Evenementen: GreenCups – Spectaculaire Afvalvermindering Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere Door Statiegeldbekers