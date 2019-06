Evenementen Geschreven op 31-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

De gemeente Assenede gaat voluit voor afvalarme evenementen. Vrijdag 31 mei start de U13Cup in Bassevelde. Het prestigieuze jeugdvoetbaltornooi doet het dit jaar 100% afvalarm.

Samen met Bio Eco Markt (9 juni), Nieuwburgkermis (11. t.e.m. 15 juli) en Gîrnaertfeesten (19 t.e.m 22 september) nemen de organisatoren het ambassadeurschap op om vanaf 2020 enkel afvalarme evenementen te organiseren in de gemeente Assenede.

“Week- en jaarmarkten, stoeten, kermissen, fuiven, sportwedstrijden, optredens, wandeltochten, buurtfeesten, eetfestijnen: elk jaar vinden er meer dan 300 evenementen plaats in onze gemeente”, zegt schepen Servaas Van Eynde (SamenPlus). “Assenede leeft, zoveel is duidelijk. Maar al die activiteiten hebben ook een keerzijde. Zo blijft er achteraf vaak een pak afval en rommel over. Daarom wil de gemeente het vanaf 2020 over een andere boeg gooien en enkel nog afvalarme evenementen organiseren op ons grondgebied. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de kassa. Vier organisaties gebruiken nu al enkel herbruikbare bekers of glazen. Daarnaast zetten ze in op extra afvaleilandjes, asbaktegels en sorteren ze hun afval. Om alles in kaart te brengen wordt per evenement een afvalplan opgemaakt.”

Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in verpakkingen voor eenmalig gebruik bij publieke evenementen verboden.

