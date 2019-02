Geschreven op 2-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Amanprana, een klein familie bio-bedrijf uit Schoten in België, verpakt haar biologische tarwekiemen, speltkiemen en kokosmeel voortaan in een hersluitbare stazak met zip-sluiting die volledig composteerbaar is, inclusief de sluiting.

De verpakking is een eigen concept, gegroeid vanuit de cradle-to-cradle filosofie die Amanprana van bij haar ontstaan nastreeft. Een ecologische wereldprimeur.

“Deze stazak is van A tot Z composteerbaar. Dat is op zich een ecologische wereldprimeur”, zegt Bart Maes, oprichter van Amanprana.

Het nieuwe zakje bestaat uit alternatief papier, Paperwise (70 gr), speciaal ontworpen voor Amanprana. Het wordt gemaakt van landbouwafval; bladeren en stengels die overblijven van de oogst worden tot grondstof voor papier verwerkt.

Paperwise wordt bovendien gemaakt met groene energie, afkomstig uit biovergisting. Dit bespaart CO2-uitstoot en vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen. Het is dus niet alleen een composteerbaar papier, maar ook groen van bij de productie. Het papier voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen voor voedingsgeschikte verpakkingen.