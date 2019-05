Geschreven op 16-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Na een succesvolle test op de groente- en fruitafdeling van de AH op het Genderenplein in Hoofddorp gaat Albert Heijn dit jaar nog meer groente en fruit zonder plastic verpakking aanbieden, in winkels en online.

Er wordt gestart met bananen (5 stuks die voorheen in zak zaten), zoete rode puntpaprika’s, alle soorten paprika’s en bospeen.

Op termijn wordt nog meer groente- en fruitassortiment toegevoegd. Ook wordt de testperiode in Hoofddorp verlengd om samen met klanten nóg meer ervaringen op het gebied van kwaliteit en houdbaarheid op te doen.

?In ruim 150 winkels, en dat worden er alleen maar meer, maakt Albert Heijn nu gebruik van ‘dry misting’: een verfijnde verneveling van water waardoor groente langer vers blijft.

Tijdens de test in Hoofddorp bleek dat de combinatie ‘dry misting’ en geen plasticverpakking op de kwaliteit en houdbaarheid bij bananen, zoete rode puntpaprika’s, alle soorten paprika’s en bospeen een goede werking heeft. Andere producten worden nog onderzocht op kwaliteit en tegengaan van voedselverspilling. Albert Heijn verlengt daarom de test om ook ervaringen op te doen met groente en fruit die bij het huidige seizoen passen.

Ook worden alternatieve verpakkingsmaterialen onderzocht. ‘Dry misting’ heeft overigens ook voor producten die in plastic zitten een goede werking; het koelt de producten waardoor ook die langer goed blijven en dit gaat voedselverspilling tegen.

Albert Heijn gaat haar verpakkingsmateriaal in 2025 met 25% terugdringen, en is volop met haar leveranciers en vaste telers in gesprek om samen nog meer plasticvrije groente- en fruitproducten in de winkels te krijgen, zonder voedselverspilling uit het oog te verliezen. Bij andere categorieën met verpakkingsgebruik (bijvoorbeeld frisdrank, vlees, zuivel) zijn al grote stappen gezet.

Er is 300.000 kg plastic bespaard door topseal verpakking op zacht fruit in plaats van een bolle deksel, 177.000 kg plastic bespaard door de deksel van kaas te vervangen voor een topseal en 209.000 kg plastic bespaard op waterflesjes van AH basic

De beste verpakking is een verpakking die over de gehele levenscyclus (van grondstof tot afval) leidt tot een zo klein mogelijke impact op het milieu. Naast het verminderen van verpakkingsmateriaal, staan nog drie andere pijlers centraal in het beleid van Albert Heijn: hergebruik (bijvoorbeeld het AH verszakje), recyclen (in 2020 worden alle huismerk frisdrankflessen en houdbare sappen verpakt in minimaal 50% Recycled-PET. In 2018 is begonnen met alle houdbare sappen van 1L en 1,5L, en vernieuwen (de verpakkingen van AH Puur wasmiddelen zijn al gemaakt van suikerriet).